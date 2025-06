Ουκρανία: Πώς η επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» και το χτύπημα στη γέφυρα της Κριμαίας αμφισβητούν την στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας

Οι επιθέσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ουκρανία τα τελευταία 24ωρα κατά της Ρωσίας έχουν θέσει υπό αμφισβήτηση την υποτιθέμενη στρατιωτική ισχύ της Ρωσίας, σχολιάζει το «The Conversation».

Οι ρωσικές Αρχές αναγνώρισαν τις ζημιές από την επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» της 1ης Ιουνίου – μια ασυνήθιστη παραδοχή που υποδηλώνει ότι οι επιθέσεις ήταν πιθανώς αποτελεσματικές, δεδομένου του συνήθους μοτίβου της Ρωσίας να υποβαθμίζει ή να αρνείται την επιτυχία των ουκρανικών επιχειρήσεων.

Ο σημαντικότερος στόχος της επιχείρησης ήταν η αεροπορική βάση Belaya, βόρεια της Μογγολίας. Η Belaya, όπως και οι άλλες βάσεις που αποτέλεσαν στόχο, αποτελεί κρίσιμο συστατικό στοιχείο των δυνατοτήτων στρατηγικής κρούσης της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας, επειδή στεγάζει αεροσκάφη ικανά για πυρηνικά και συμβατικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας. Βρίσκεται επίσης στο Ιρκούτσκ, σε απόσταση περίπου 4.500 χιλιομέτρων από τις γραμμές του μετώπου στην Ουκρανία.

BREAKING:

Ukraine launches the largest attack against the Russian Air Force of this war.

Drones smuggled into Russia have struck Russia’s strategic bombers at airfields deep in Russia.

Up to 40 planes destroyed, including several A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/jcShGzXU8l

— Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025