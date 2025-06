Ουκρανία: Οι λεπτομέρειες της επίθεσης στην Ρωσία με την κωδική ονομασία «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» – Επέβλεπε προσωπικά ο Ζελένσκι

Εκπληκτικές λεπτομέρειες διέρρευσαν στα διεθνή ΜΜΕ για το πώς οργανώθηκε η πρωινή ουκρανική επίθεση– ίσως η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής εναντίον της Ρωσίας- σε τουλάχιστον τέσσερις ρωσικές αεροπορικές βάσεις με στόχο βομβαρδιστικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με πηγές της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας (SBU), η «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» χρειάστηκε 1,5 χρόνο για να οργανωθεί και την επέβλεψε προσωπικά ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγές της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας ανέφεραν ότι η SBU έβαλε πρώτα μέσα σε ρωσικό έδαφος FPV drones και αργότερα τα φόρτωσε σε κοντέινερ με ξύλινες οροφές σε νταλίκες.

Οι νταλίκες αυτές πήγαν κοντά στις στρατιωτικές βάσεις. Τη στιγμή της επίθεσης, οι ξύλινες οροφές άνοιξαν εξ αποστάσεως και τα drones απογειώθηκαν και χτύπησαν τις κοντινές αεροπορικές βάσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν τα drones να βγαίνουν από τις νταλίκες. Σε άλλα βίντεο φαίνονται Ρώσοι που εντοπίζουν τα drones να πετούν πέτρες. Λίγο αργότερα οι νταλίκες παραδίδονται στις φλόγες αλλά δεν είναι ξεκάθαρο αν πυροδοτήθηκαν από μακριά κάποια έκρηξη για να καταστραφούν ή τις έκαψαν Ρώσοι.

Αυτές οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις που έγιναν νωρίτερα από ειδικούς ότι η ουκρανική επίθεση πραγματοποιήθηκε μέσα από την Ρωσία και όχι από ουκρανικό έδαφος γι’ αυτό και κατάφερε να χτυπήσει βαθιά μέσα στην ρωσική επικράτεια.

828 days into the 3 day special military operation… Ukraine is simultaneously launching kamikaze drones from trucks in multiple locations thousands of kilometers across Russia to destroy Russia’s long range attack capabilitiess pic.twitter.com/RDYWf5F9pM — Saint Javelin (@saintjavelin) June 1, 2025

Η Ουκρανία υπολογίζει τις ζημιές που προκλήθηκαν από τις επιθέσεις στην Ρωσία σε πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι στόχοι που επλήγησαν περιλάμβαναν αεροσκάφη TU-95 (το μεγάλο στρατηγικό βομβαρδιστικό γνωστό ως “Αρκούδα”), αεροσκάφη TU-22M3 (υπερηχητικό βομβαρδιστικό μεγάλου βεληνεκούς) και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου Α-50.

Irkutsk region, Russia ❗

🛸🧚‍♂️💥 In the video, eyewitnesses throw stones at drones that were planted in a truck in the Irkutsk region. The governor of the Irkutsk region declared a high alert regime in the Usolsky district after drone attacks. – ASTRA pic.twitter.com/PL5jddNzGu — LX (@LXSummer1) June 1, 2025

Τι δήλωσε πηγή της ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας

Η Ουκρανία διεξάγει σήμερα μεγάλη επιχείρηση κατά της Πολεμικής Αεροπορίας στη Ρωσία, και έπληξε βάση στην ανατολική Σιβηρία χιλιάδες χιλιόμετρα από τα σύνορά της, δήλωσε πηγή ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας.

«Οι ουκρανικές δυνάμεις ασφαλείας διεξάγουν μεγάλη ειδική επιχείρηση με στόχο να καταστρέψουν βομβαρδιστικά του εχθρού» μακριά από το μέτωπο στη Ρωσία, δήλωσε η πηγή αυτή, λέγοντας πως επλήγησαν περισσότερα από 40 αεροσκάφη, περιλαμβανομένων στρατηγικών βομβαρδιστικών Tu-95 και Tu-22.

BREAKING: Ukraine launches the largest attack against the Russian Air Force of this war. Drones smuggled into Russia have struck Russia’s strategic bombers at airfields deep in Russia. Up to 40 planes destroyed, including several A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/jcShGzXU8l — Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2025

Η πηγή δήλωσε πως η επίθεση έθεσε στο στόχαστρο τα αεροδρόμια των Ντιαγκουίλεβο, Ολένια, Ιβάνοβο και Μπελάια. Εκείνο της Ολένια βρίσκεται στην περιφέρεια Μουρμάνσκ, στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο, σε απόσταση σχεδόν 1.900 χλμ. από την Ουκρανία.

Η ουκρανική πηγή δήλωσε πως ξέσπασε πυρκαγιά στο αεροδρόμιο της Μπελάια, στην περιφέρεια Ιρκούτσκ στην ανατολική Σιβηρία, σε απόσταση άνω των 4.200 χλμ από την Ουκρανία.

Μοιράστηκε ένα βίντεο που φέρεται να δείχνει το αεροδρόμιο αυτό και στο οποίο μπορεί κανείς να δει αρκετά μεγάλα αεροσκάφη, ορισμένα από τα οποία μοιάζει να είναι στρατηγικά βομβαρδιστικά Tu-96, να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις αυτές με ανεξάρτητο τρόπο. Το πρακτορείο Reuters λέει πως δεν μπορεί προσώρας να επιβεβαιώσει τις δηλώσεις της πηγής που ζήτησε ανωνυμία.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ιρκούτσκ Ιγκόρ Κόμπζεφ έκανε ωστόσο λόγο σήμερα για «επίθεση με drones» εναντίον του χωριού Σρέντνιι, ακριβώς δίπλα στη βάση Μπελάια.

«Είναι η πρώτη επίθεση αυτού του είδους στη Σιβηρία», είπε, καλώντας τους κατοίκους να μην «υποκύψουν στον πανικό». Δημοσιοποίησε βίντεο, που φαίνεται να έχει γυριστεί από κατοίκους, που δείχνουν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στον ουρανό και ένα σημαντικό σύννεφο γκρίζου καπνού μακριά.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μουρμάνσκ Αντρέι Τσίμπις δήλωσε πως «εχθρικά drones» βρίσκονταν στον ουρανό και ότι η αντιαεροπορική άμυνα έχει ενεργοποιηθεί.

Η Ρωσία ανακοινώνει σχεδόν καθημερινά ότι αναχαιτίζει ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εκτοξεύονται εναντίον της επικράτειάς της, σε απάντηση για την εισβολή στην Ουκρανία, όμως είναι σπάνιο αυτά να καταφέρνουν να χτυπήσουν τόσο βαθιά μέσα στη χώρα.

Η πηγή στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας δήλωσε πως τα αεροσκάφη που επλήγησαν είχαν χρησιμοποιηθεί για να «βομβαρδίζουν τις ουκρανικές πόλεις κάθε νύχτα».