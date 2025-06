Ρωσία: Μαζική επίθεση ουκρανικών drones σε αεροπορικές βάσεις – Περισσότερα από 40 βομβαρδιστικά στις φλόγες

Ρωσικά βομβαρδιστικά τυλίχθηκαν στις φλόγες το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή, έπειτα από μαζική επιχείρηση με drones της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), η οποία φέρεται να έπληξε δεκάδες ρωσικά αεροσκάφη σε στρατιωτικές βάσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Πρόκειται για μια από τις πιο εκτεταμένες επιθέσεις του Κιέβου από την έναρξη της πλήρους εισβολής.

«Τα στρατηγικά βομβαρδιστικά του εχθρού καίγονται μαζικά στη Ρωσία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ειδικής επιχείρησης της SBU», δήλωσε πηγή της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας στην Kyiv Independent.

Όπως εξήγησε, «αυτή τη στιγμή, η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας διεξάγει μεγάλης κλίμακας ειδική επιχείρηση για την καταστροφή των βομβαρδιστικών του εχθρού στα μετόπισθεν της Ρωσικής Ομοσπονδίας».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, «τα drones της SBU κάνουν “ασκήσεις” σε αεροσκάφη που βομβαρδίζουν κάθε βράδυ τις ουκρανικές πόλεις. Προς το παρόν, είναι γνωστό ότι έχουν πληγεί περισσότερα από 40 αεροσκάφη, μεταξύ των οποίων τα A-50, Tu-95 και Tu-22 M3».

Όπως μετέδωσε και το Reuters, Ουκρανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι «σφοδρά πλήγματα χτύπησαν ρωσικά στρατηγικά βομβαρδιστικά στην Αρκτική και στη Σιβηρία», επισημαίνοντας ότι οι ζημιές που έχουν προκληθεί θα κοστίσουν «δισεκατομμύρια» για να αποκατασταθούν.

Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από την πηγή φέρεται να δείχνει σειρά βαρέων βομβαρδιστικών να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες σε άγνωστη τοποθεσία.

Ένα από τα αεροδρόμια που φέρεται να επλήγη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, ήταν η στρατιωτική βάση Μπελάγια στην περιφέρεια Ιρκούτσκ.

#BREAKING Russia’s Belaya strategic bombers airbase in Irkutsk region, 4,000 km from Ukraine, does not feel good today. The locals say “it is already the 11th (drone)”, and we can clearly see an FPV quadrocopter drone flying, what proves that it is an action of a sabotage group⬇️ pic.twitter.com/1CEc6q3hap

— Sergej Sumlenny, LL.M (@sumlenny) June 1, 2025