Ιταλία: Φωτιά στο προπονητικό κέντρο της Φιορεντίνα – Στο νοσοκομείο τρεις παίκτες από τις ακαδημίες, σοβαρές ζημιές

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Κυριακής στην Φλωρεντία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο προπονητικό κέντρο Βιόλα Παρκ της Φιορεντίνα, στην περιοχή Μπάνιο α Ρίπολι.

Η φωτιά ξέσπασε στις 02:15 τα ξημερώματα, στο νότιο τμήμα του κτηρίου C (Padiglione C Sud), το οποίο φιλοξενεί τον τομέα υποδομών και τις ακαδημίες της ιταλικής ομάδας.

Οι φλόγες ξεκίνησαν από ένα δωμάτιο και επεκτάθηκαν στον διάδρομο, προκαλώντας σοβαρές ζημιές στις πόρτες και στο ταβάνι του κτιρίου.



Τρεις νέοι ποδοσφαιριστές και ένας συνοδός εισέπνευσαν καπνό και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ελαφρά συμπτώματα.

🔵Incendio nella notte al #ViolaPark della #Fiorentina a Bagno a Ripoli. Fiamme nel padiglione dove si trovano le stanze dei giovani calciatori. 4 persone (3 ragazzi) sono state portate in ospedale per intossicazione. Edificio non fruibile per i danni.pic.twitter.com/FQX6erqBwk

— Rai Radio1 (@Radio1Rai) June 1, 2025