Γαλλία: Δεύτερος νεκρός στα επεισόδια μετά τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν – Γυναίκα σε σκούτερ παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ένα νέο τραγικό περιστατικό έρχεται να προστεθεί στη λίστα των θανατηφόρων συμβάντων που συνέβησαν κατά τη διάρκεια των εορτασμών και των επεισοδίων για τη νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League.

Σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας που επικαλείται το BFMTV, μια 20χρονη, που οδηγούσε σκούτερ στο 15ο διαμέρισμα του Παρισιού, παρασύρθηκε από όχημα και κατέληξε.

🇫🇷 Paris: A vehicle rammed into a scooter, injuring the passenger, and fled the scene. #PSGInter pic.twitter.com/L79uo1l7VP



Πρόκειται για τη δεύτερη ανθρώπινη απώλεια που σημειώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας χάους στο Παρίσι και σε άλλες περιοχές, καθώς νωρίτερα, ένας 17χρονος άνδρας δολοφονήθηκε με μαχαίρι στη Νταξ, σε εκδήλωση που γινόταν σε fan zone για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι της Παρί της Ζερμέν την ιστορική νίκη της ομάδας τους στον τελικό του Τσάμπιονς Λιγκ.



Επιπλέον, οι αρχές προχώρησαν συνολικά 559 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία, με 254 άτομα να οδηγούνται σε κράτηση.

Παράλληλα, 22 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 πυροσβέστες, ενώ 192 πολίτες υπέστησαν τραυματισμούς.

Στην ίδια διάρκεια, καταγράφηκαν 692 φωτιές, εκ των οποίων οι 264 αφορούσαν οχήματα.

Sad 😔

Two dead in France 🇫🇷 and 559 arrested during Champions League final celebrations

A 17-year old was stabbed to death while a woman riding a scooter died after being hit by a car in Paris

RIP 🙏 #UCLFinal2025 #ChampionsLeagueFinal pic.twitter.com/eAz9EQYhSP

— JASON SAGINI 🇰🇪 (The Sports Archbishop) (@Jason_Sagini) June 1, 2025