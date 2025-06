Παρίσι: Σκηνές χάους και βίας με 131 συλλήψεις μετά την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ – Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε 4μελή οικογένεια και τους τραυμάτισε σοβαρά

Το ιστορικό επίτευγμα της Παρί Σεν Ζερμέν για την κατάκτηση του Champions League μετατράπηκε σε νύχτα χάους, με τραυματισμούς και μαζικά επεισόδια, καθώς οι πανηγυρισμοί σε Παρίσι και Γκρενόμπλ εκτράπηκαν σε σκηνές ακραίας βίας και λεηλασιών.

Τουλάχιστον 131 άτομα συνελήφθησαν για τα επεισόδια, αφού «βαρβαρότητες ξέσπασαν στους δρόμους» με αφορμή την κατάκτηση του Τσάμπιονς Λιγκ από την Παρί Σεν Ζερμέν απέναντι στην Ίντερ Μιλάνου το βράδυ του Σαββάτου στο Μόναχο.



Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, «Υπήρξαν εκτεταμένες σκηνές αταξίας και 131 συλλήψεις μέχρι τα μεσάνυχτα».

«Τα επεισόδια συνεχίστηκαν μέχρι και το πρωί της Κυριακής και οι αστυνομικοί είναι κινητοποιημένοι γύρω από πολυάριθμες εστίες έντασης», πρόσθεσε.

Το πιο συγκλονιστικό περιστατικό σημειώθηκε στην πόλη Γκρενόμπλ, όπου 4 μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν σοβαρά όταν τους παρέσυρε αυτοκίνητο στη διάρκεια των πανηγυρισμών.



Σύμφωνα με τοπικά Μέσα, το όχημα χτύπησε «τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας» λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιβεβαίωσε πως «ο οδηγός πήδηξε έξω από το αυτοκίνητο και αρχικά προσπάθησε να διαφύγει, προτού τελικά παραδοθεί στην αστυνομία».

Σύμφωνα με τις αρχές, εκ των τεσσάρων τραυματιών, η πιο νέα ηλικιακά γυναίκα «παλεύει για τη ζωή της». Δύο ακόμη άτομα νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, ενώ ο τέταρτος είναι «εξαιρετικά σοβαρά τραυματισμένος».

🇫🇷 Terrifying footage from France

During the celebration of PSG’s victory in Grenoble, France, a driver lost control of the vehicle and ran over several people. pic.twitter.com/J5MpTFZusw

— The Daily News (@DailyNewsJustIn) June 1, 2025