Λουίς Ενρίκε: Η υπόσχεση στην κόρη του Χάνα που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο – Το ξεχωριστό κορεό των οπαδών της Παρί

Στην ιστορία έχει περάσει εδώ και λίγη ώρα ο φετινός τελικός του Champions League μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ίντερ, που βρήκε τους Παριζιάνους να θριαμβεύουν με το ιστορικό 5-0, κατακτώντας για πρώτη φορά στην ιστορία τους το βαρύτιμο τρόπαιο.

Στον πάγκο της γαλλικής ομάδας, παρακολουθούσε περήφανος τα ποδοσφαιρικά του… παιδιά να κάνουν φύλλο και φτερό την άμυνα των Μιλανέζων ο Λουίς Ενρίκε που βρέθηκε στο επίκεντρο της σημερινής αναμέτρησης και για έναν άλλον λόγο, δυστυχώς θλιβερό.

Αυτός δεν είναι άλλος από την απώλεια της κόρης του Χάνα, που έφυγε από τη ζωή το 2019 στα 9 της χρόνια χτυπημένη από οστεοσάρκωμα.

Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού του Champions League, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι αφιερωμένο στην κόρη του, που δείχνει την υπόσχεσή του προς εκείνη να εκπληρώνεται.

Όταν είχε κατακτήσει το Champions League με την Μπαρτσελόνα, το 2015, η Χάνα είχε καρφώσει μια σημαία στο γήπεδο και ο Λουίς Ενρίκε είχε υποσχεθεί να κάνει το ίδιο για εκείνη. Αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο Λουίς Ενρίκε φόρεσε ένα μπλουζάκι με έναν μπαμπά και ένα κοριτσάκι να κρατούν μια σημαία.

«Θυμάμαι μια απίστευτη φωτογραφία που έχω μαζί της στον τελικό του Champions League στο Βερολίνο, μετά την κατάκτηση του Champions League, να καρφώνει μια σημαία της Μπαρτσελόνα στον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω να μπορέσω να κάνω το ίδιο με την Παρί Σεν Ζερμέν. Η κόρη μου δεν θα είναι εκεί, δεν θα είναι εκεί σωματικά, αλλά θα είναι εκεί πνευματικά και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Έχω κίνητρο να συνεχίσω να προχωράω μπροστά με ό,τι μου δίνει η ζωή, μοιράζοντάς το με την οικογένειά μου», είχε δηλώσει ο Λουίς Ενρίκε πριν το σπουδαίο ματς.

Μάλιστα, κανείς δεν ξεχνάει σχετική του δήλωση όταν είχε πει ότι «θα θυμάμαι πως έζησα 9 χρόνια με ένα ξεχωριστό πλάσμα».

Είχε πει και κάτι άλλο μετά την πρόκριση της Παρί στον τελικό: «Στην κόρη μου άρεσαν πολύ τα πάρτι. Το 2015 πανηγύριζε με τη σημαία της Καταλονίας, τώρα θα κρατούσε αυτήν της Παρί. Σίγουρα θα το κάνει από ψηλά».

Οι οπαδοί της Παρί δεν την ξέχασαν τη δήλωση αυτή και το βράδυ του Σαββάτου (31/5) από τις εξέδρες του «Allianz Arena» του έκαναν ένα… δώρο που σίγουρα ο Ισπανός δεν θα ξεχάσει ποτέ στη ζωή του, καθώς με ένα κορεό αναβίωσαν μια μοναδική φωτογραφία που είχε τραβηχτεί από τους τότε πανηγυρισμούς, με την μικρούλα Χάνα να κρατάει με τον μπαμπά της μια σημαία της Μπαρτσελόνα. Οι φίλοι της Παρί «έντυσαν» την ίδια φωτό με τα χρώματα της γαλλικής ομάδας.

This is beautiful from the PSG fans.

Luis Enrique lost his daughter from cancer in 2019 at the age of just 9.

She saw him lift the Champions League with Barcelona, and PSG have recreated the image with their colours.

Respect 💙 pic.twitter.com/v89wsrNXbw

— Tom Overend (@tovers98) May 31, 2025