ΗΠΑ – Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η απάντηση της Χαμάς στην πρόταση εκεχειρίας – Ανακοίνωση από τον Νετανιάχου

Η απάντηση της Χαμάς στην αμερικανική πρόταση εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας είναι «εντελώς απαράδεκτη», ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

«Είναι εντελώς απαράδεκτη και απλά μας οδηγεί σε οπισθοδρόμηση. Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση που παρουσιάσαμε ως βάση για συνομιλίες, τις οποίες μπορούμε να αρχίσουμε από την ερχόμενη εβδομάδα», έγραψε στο μήνυμά του.

I received the Hamas response to the United States’ proposal. It is totally unacceptable and only takes us backward.

Hamas should…

— Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) May 31, 2025