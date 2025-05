Γουίτκοφ: Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση της Χαμάς – Πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση εκεχειρίας

Την έντονη αντίδραση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ προκάλεσε η απάντηση της Χαμάς στην αμερικανική πρόταση για κατάπαυση πυρός στην Γάζα.

Η Χαμάς δήλωσε ότι ζητάει τροποποιήσεις στην πρόταση και το Ισραήλ την έχει ήδη υπογράψει. «Έλαβα την απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι εντελώς απαράδεκτη και μας πηγαίνει μόνο προς τα πίσω», ανέφερε σε ανάρτηση στο Χ ο Στιβ Γουίτκοφ.

Και συνέχισε: «Η Χαμάς θα πρέπει να αποδεχθεί την πρόταση-πλαίσιο που προτείναμε ως βάση για συνομιλίες εγγύτητας, τις οποίες μπορούμε να ξεκινήσουμε αμέσως, την ερχόμενη εβδομάδα».

«Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να επιτύχουμε μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός διάρκειας 60 ημερών τις επόμενες ημέρες, με την οποία οι μισοί από τους ζωντανούς ομήρους και οι μισοί από τους νεκρούς θα επιστρέψουν στις οικογένειές τους και με την οποία θα μπορέσουμε να έχουμε στις συνομιλίες μικρού χρονικού διαστήματος ουσιαστικές διαπραγματεύσεις με καλή πίστη για να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια μόνιμη κατάπαυση του πυρός», κατέληξε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ.

I received the Hamas response to the United States’ proposal. It is totally unacceptable and only takes us backward.

Hamas should…

— Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) May 31, 2025