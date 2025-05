Ρωσία: Γέφυρα κατέρρευσε σε περιφέρεια στα σύνορα με την Ουκρανία – Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες

Μια γέφυρα κατέρρευσε στη Ρωσία, στην περιοχή Μπριάνσκ που συνορεύει με την Ουκρανία, προκαλώντας ατύχημα στο οποίο ενεπλάκη επιβατική αμαξοστοιχία, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής νωρίς το πρωί της Κυριακής.

«Δυστυχώς, υπάρχουν τραυματισμοί», δήλωσε ο Αλεξάντερ Μπογκομάζ, ο κυβερνήτης του Μπριάνσκ, δήλωσε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Πρόσθεσε ότι η κατάρρευση σημειώθηκε στην περιοχή Βιγκονίτσκι, όπου βρίσκεται ομοσπονδιακός αυτοκινητόδρομος.

Τα ρωσικά κανάλια Telegram Baza και SHOT, τα οποία συχνά δημοσιεύουν πληροφορίες επικαλούμενα πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας και επιβολής του νόμου, ανέφεραν ότι η επιβατική αμαξοστοιχία εκτορχιάστηκε μετά την κατάρρευση της γέφυρες.

Η αμαξοστοιχία βγήκε από τις ράγες της στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας καθ’ οδόν από τη ρωσική πρωτεύουσα Μόσχα προς το Κλίμοφ στα δυτικά της χώρας, ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι Σιδηρόδρομοι της Μόσχας. Ανέφερε ότι η γέφυρα είχε υποστεί ζημιές «ως αποτέλεσμα παράνομης παρέμβασης στις λειτουργίες των μεταφορών», χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

