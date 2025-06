Ουκρανία: Με 1.100 κιλά εκρηκτικών πραγματοποιήθηκε το χτύπημα στην γέφυρα της Κριμαίας – Με σκληρά αντίποινα απειλεί η Μόσχα

Ένα νέο θεαματικό πλήγμα κατά της Ρωσίας κατάφερε το Κίεβο, λίγα 24ωρα μετά την μαζική καταστροφή πολεμικών αεροσκαφών με drones, με την κωδική ονομασία «Ιστός της Αράχνης». Στόχος ήταν η γέφυρα του Κερτς που συνδέει την Κριμαία με την Ρωσία. Σύμφωνα με πληροφορίες, χρησιμοποιήθηκαν υποθαλάσσια εκρηκτικά, που προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στα υποστηλώματα της γέφυρας.

Οι ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες έδωσαν στη δημοσιότητα τις εικόνες της νέας επίθεσής τους στη γέφυρα της Κριμαίας. Αναφέρουν πως κάτω από τη γέφυρα είχαν τοποθετήσει 1.100 κιλά εκρηκτικών και πως σημειώθηκαν ζημιές στους πυλώνες της.

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία. Ωστόσο οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης ότι αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γέφυρα.

Δείτε βίντεο:

BREAKING: Ukraine’s SBU conducted a new special operation and struck the Crimean Bridge for the third time, this time underwater. The bridge is in a state of emergency. pic.twitter.com/ocy3Nf2LGc

— Clash Report (@clashreport) June 3, 2025