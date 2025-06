Η Ουκρανία έπληξε ξανά με εκρηκτικά τη γέφυρα της Κριμαίας – Ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες – Δείτε βίντεο

Διεκόπη προσωρινά η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας, ανακοίνωσαν σήμερα το μεσημέρι οι ρωσικές αρχές, αφού η υπηρεσία ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε σήμερα ότι έπληξε με χρήση εκρηκτικών αυτή την οδική και σιδηροδρομική αρτηρία που συνδέει τη Ρωσία και τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Το ρωσικό πρακτορείο RIA μετέδωσε ότι ανεστάλη η θαλάσσια κυκλοφορία μη στρατιωτικών σκαφών στα ανοιχτά της Σεβαστούπολης.

Η SBU ανέφερε ότι χρησιμοποίησε 1100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί υποθαλάσσια. Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Στο παρελθόν, πλήξαμε τη Γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι και σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί για πολλούς μήνες.

Η SBU κοινοποίησε βίντεο που δείχνει μια έκρηξη δίπλα σε έναν από τους πολλούς πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

Το Reuters μπόρεσε να επιβεβαιώσει την τοποθεσία από τη δομή και τα φέροντα στοιχεία της γέφυρας που ταίριαζαν με δορυφορικές και αρχειακές εικόνες της περιοχής. Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα πότε γυρίστηκε το βίντεο.

Ρώσοι στρατιωτικοί bloggers ανέφεραν ότι η επίθεση ήταν ανεπιτυχής και εικάζουν ότι εξαπολύθηκε από ένα ουκρανικό θαλάσσιο drone.

Η γέφυρα της Κριμαίας, μήκους 19 χιλιομέτρων πάνω από το Στενό του Κερτς, είναι η μόνη άμεση σύνδεση μεταξύ του δικτύου μεταφορών της Ρωσίας και της χερσονήσου της Κριμαίας, την οποία η Μόσχα προσάρτησε από την Ουκρανία το 2014.

