Πόλεμος στην Ουκρανία: Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γέφυρα της Κριμαίας – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Αποκαταστάθηκε νωρίς το απόγευμα η οδική κυκλοφορία στη γέφυρα που συνδέει τη Ρωσία και τη χερσόνησο της Κριμαίας, όπως ανακοίνωσαν οι ρωσικές αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί αφού η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας (SBU) ενημέρωσε νωρίτερα την Τρίτη (3/6) ότι έπληξε με χρήση εκρηκτικών αυτή την οδική και σιδηροδρομική αρτηρία που συνδέει τη Ρωσία και τη χερσόνησο της Κριμαίας.

Ukraine’s SBU security service behind the audacious drone attack deep inside Russia now says it has attacked the Kerch bridge in occupied Crimea in a months-long operation. It says SBU agents “mined the supports” of the bridge with 1,100kg of TNT under the water line… pic.twitter.com/TvNjHWZZs3

Η SBU ανέφερε ότι χρησιμοποίησε 1100 κιλά εκρηκτικών, τα οποία είχαν τοποθετηθεί υποθαλάσσια.

Τα εκρηκτικά πυροδοτήθηκαν νωρίς το πρωί, προκαλώντας ζημιές σε υποθαλάσσιους πυλώνες της γέφυρας, βασικής οδού ανεφοδιασμού για τις ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

«Στο παρελθόν, πλήξαμε τη Γέφυρα της Κριμαίας δύο φορές, το 2022 και το 2023. Έτσι και σήμερα συνεχίσαμε αυτή την παράδοση υποβρυχίως», ανέφερε η SBU στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση είχε προετοιμαστεί για πολλούς μήνες. Η SBU κοινοποίησε βίντεο που δείχνει μια έκρηξη δίπλα σε έναν από τους πολλούς πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

🚨 | BREAKING: Ukraine says it struck the bridge linking Russia to Crimea using underwater explosives just days after hammering Russian air bases.

