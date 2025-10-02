Ουκρανία: Οικογένεια ξεκληρίστηκε έπειτα από επίθεση ρωσικού drone

Η τελευταία φορά που η Νατάλια είδε τη γειτόνισσά της, Αλιόνα Λεσνιτσένκο, στο χωριό Τσερνετσίνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ήταν όταν εκείνη έκανε ψώνια για τα δύο παιδιά της. «Τους αγόραζε ό,τι ζητούσαν», θυμάται η Νατάλια για τη 26χρονη μητέρα. «Καραμέλες, λεμονάδα, πίτες, λουκάνικα, τυρί — τα πάντα».

Η Αλιόνα φρόντιζε με όλη της την αγάπη τα παιδιά της, λέει η Νατάλια, αλλά δεν κατάφερε να τα προστατεύσει όταν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι της οικογένειας. Το drone σκότωσε την Αλιόνα, που ήταν έγκυος σε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο τους γιους, 4 και 6 ετών.

This is Denys and Yehor, aged 4 and 6, russia murdered them today in Sumy region along with their parents, Oleksandr and Aliona Lesnichenko. Aliona was pregnant with twins. pic.twitter.com/cNv8aS8Zaw — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) September 30, 2025

Την Τετάρτη (1/10), οι κάτοικοι του Τσερνετσίνα αποχαιρέτησαν με οδύνη την οικογένεια Λεσνιτσένκο, συγκλονισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επίθεση του ρωσικού drone στο χωριό τους. «Δεν είχαμε ποτέ επιθέσεις εδώ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου», είπε η Αλίνα Λαγκόιντα, φίλη της οικογένειας. «Γιατί συνέβη αυτό;»

Ο σύζυγος της Αλιόνα, ο Ολεξάντρ, είχε πολεμήσει στο μέτωπο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η γειτόνισσα Λιουμπόβ Παντσένκο. «Έδωσε μάχες ξανά και ξανά, επέστρεψε εδώ και τότε συνέβη το τραγικό γεγονός», είπε.

A woman killed by Russians in Sumy Oblast was pregnant with twins, local publication https://t.co/ftOeEKMrfN reported. The Lesnichenko family moved to Chernechchyna from Krasnopillya after their home was damaged by previous shelling.😡 pic.twitter.com/VuQqgj9d6p — Oles VYshnevskii (@vyshnevski23623) September 30, 2025

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που διέσχισε η νεκρώσιμη πομπή. Κάποιοι κρατούσαν μπουκέτα με μπλε και κίτρινα λουλούδια, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP