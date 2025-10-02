Ουκρανία: Οικογένεια ξεκληρίστηκε έπειτα από επίθεση ρωσικού drone

Enikos Newsroom

διεθνή

ΟΥΚΡΑΝΙΑ DRONES

Η τελευταία φορά που η Νατάλια είδε τη γειτόνισσά της, Αλιόνα Λεσνιτσένκο, στο χωριό Τσερνετσίνα της βορειοανατολικής Ουκρανίας, ήταν όταν εκείνη έκανε ψώνια για τα δύο παιδιά της. «Τους αγόραζε ό,τι ζητούσαν», θυμάται η Νατάλια για τη 26χρονη μητέρα. «Καραμέλες, λεμονάδα, πίτες, λουκάνικα, τυρί — τα πάντα».

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία ότι αυξάνει το κίνδυνο πυρηνικού ατυχήματος

Η Αλιόνα φρόντιζε με όλη της την αγάπη τα παιδιά της, λέει η Νατάλια, αλλά δεν κατάφερε να τα προστατεύσει όταν, τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ένα ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος έπληξε το σπίτι της οικογένειας. Το drone σκότωσε την Αλιόνα, που ήταν έγκυος σε δίδυμα, τον σύζυγό της και τους δύο τους γιους, 4 και 6 ετών.

Την Τετάρτη (1/10), οι κάτοικοι του Τσερνετσίνα αποχαιρέτησαν με οδύνη την οικογένεια Λεσνιτσένκο, συγκλονισμένοι από την τραγωδία που προκάλεσε η επίθεση του ρωσικού drone στο χωριό τους. «Δεν είχαμε ποτέ επιθέσεις εδώ σε όλη τη διάρκεια του πολέμου», είπε η Αλίνα Λαγκόιντα, φίλη της οικογένειας. «Γιατί συνέβη αυτό;»

Ο σύζυγος της Αλιόνα, ο Ολεξάντρ, είχε πολεμήσει στο μέτωπο, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) η γειτόνισσα Λιουμπόβ Παντσένκο. «Έδωσε μάχες ξανά και ξανά, επέστρεψε εδώ και τότε συνέβη το τραγικό γεγονός», είπε.

Δεκάδες κάτοικοι συγκεντρώθηκαν κατά μήκος του κεντρικού δρόμου που διέσχισε η νεκρώσιμη πομπή. Κάποιοι κρατούσαν μπουκέτα με μπλε και κίτρινα λουλούδια, τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

