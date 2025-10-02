Λαμία: Άνδρας συνελήφθη για απόπειρα ληστείας και πρόκληση επικίνδυνη σωματικής βλάβης

Άνδρας συνελήφθη στη Λαμία για απόπειρα ληστείας και πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, την Τετάρτη (1/10), ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Η υπόθεση αφορά μια διαμάχη μεταξύ δύο εμπλεκομένων, όπου ο συλληφθείς έχασε την ψυχραιμία του έπειτα από επανειλημμένα επεισόδια από το θύμα, το οποίο εισέβαλε στο σπίτι του υπό την επήρεια μέθης, όπως αναφέρει το LamiaNow.gr.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της 26ης Σεπτεμβρίου, όταν ο ένας εξ αυτών, μεθυσμένος πήγε στο σπίτι του και άρχισε να επιτίθεται στον ιδιοκτήτη του σπιτιού κατηγορώντας τον, ότι την ώρα του καυγά αποπειράθηκε να του κλέψει το πορτοφόλι. Τα αίματα άναψαν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του… απρόσκλητου επισκέπτη, ο οποίος κατέληξε στο Νοσοκομείο και υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση στην γνάθο.

Απολογήθηκε ο δράστης

Ο ένοικος του σπιτιού συνελήφθη ως δράστης του αιματηρού επεισοδίου και οδηγήθηκε στα κρατητήρια της Αστυνομίας, όπου κρατούνταν μέχρι την απολογία του την Τετάρτη (1/10).

Σύμφωνα με πληροφορίες του LamiaNow, δεν ήταν η πρώτη φορά που το θύμα, προκαλούσε επεισόδιο, αφού επανειλημμένως είχε βρεθεί στο ίδιο σπίτι, χτυπώντας τις πόρτες όπου ξεκινούσε έντονους διαπληκτισμούς για αβάσιμους λόγους, ταράζοντας την πενταμελή οικογένεια και την εγκυμονούσα σύζυγο του συλληφθέντος.

Χτυπούσε την πόρτα με κομμάτι από γυάλινο μπουκάλι

Αυτή τη φορά ο συλληφθείς φέρεται να έχασε την ψυχραιμία του και να βγήκε εκτός εαυτού απωθώντας τον με βίαιο τρόπο όταν τον είδε ξανά υπό μέθη να χτυπά την πόρτα κρατώντας μάλιστα στο χέρι του ένα κομμάτι σπασμένο γυαλί από μπουκάλι κρασιού.

Να σημειωθεί μάλιστα, ότι ένα 24ωρο μετά το συμβάν, η γυναίκα που βρίσκονταν στον 7ο μήνα κύησης οδηγήθηκε εσπευσμένα με συμπτώματα πρόωρου τοκετού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το μόνο ευτυχές στο δυσάρεστο συμβάν είναι ο τοκετός ολοκληρώθηκε με την μητέρα να φέρνει στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι.

 

 

 

04:00 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Χανιά: Αναβλήθηκε η δίκη του γονέα που φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς

Η εκδίκαση της υπόθεσης για τη διατάραξη της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου στα Χανιά, όπου...
03:45 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΕΜΥ: Επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε την Τετάρτη 1-10-2025 επικαιροπ...
01:15 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

ΕΛ.ΑΣ: Στα 559 τα τροχαία ατυχήματα με 6 νεκρούς και 663 τραυματίες τον Σεπτέμβριο

Κατά τον μήνα Σεπτέμβριο του 2025, η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής βεβαίωσε 34.316 παραβάσεις, εν...
00:30 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Τρόμος στην Ηλιούπολη: Απόπειρα ληστείας και άγρια επίθεση με σφυρί – «Έχω σπασμένη μύτη, θα μπορούσε να με σκοτώσει»

Τρομακτικές στιγμές έζησε ένας άνδρας στην Ηλιούπολη, ο οποίος δέχτηκε άγρια επίθεση με σφυρί ...
