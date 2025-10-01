Λαμία: «Νόμιζα ότι ήταν αγκάθι και βλέπω ένα φίδι» – Τι λέει ο ποδοσφαιριστής που τον δάγκωσε οχιά μετά την προπόνηση

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

ΦΙΔΙ

Ο Νίκος Μόσχος, ποδοσφαιριστής της ομάδας «Αστέρας Σταυρού» στη Λαμία, μίλησε στο πρωινό στον ΑΝΤ1 για την επίθεση που δέχτηκε από οχιά την ώρα που έπινε νερό, μετά την προπόνηση, σε γήπεδο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του έβαλαν ορό και παραμένει για εξετάσεις, αν και οι γιατροί εκτιμούν, ότι η ποσότητα δηλητηρίου ήταν μικρή.

«Νόμιζα ότι ήταν αγκάθι και βλέπω ένα φίδι»

Ο Νίκος Μόσχος είπε για το συμβάν ότι «την ώρα που βγήκαμε από τα αποδυτήρια και πήγαμε για να συγκεντρωθούμε με την ομάδα μας για να μας μιλήσει ο προπονητής, περάσαμε σε ένα σημείο που είχε χαλίκι με λίγα χόρτα και ένιωσα ένα τσίμπημα στον αριστερό αστράγαλο, πάνω από την κάλτσα. Κοιτάω, νόμιζα ότι ήταν κάτι, ένα αγκάθι, κάτι άλλο και βλέπω ένα φίδι».

Ο ποδοσφαιριστής ανέφερε πως «Ανοίγουμε την κάλτσα, βλέπουμε τα τσιμπήματα και με τον γενικό αρχηγό της ομάδας φύγαμε κατευθείαν για το νοσοκομείο. Ευτυχώς, όπως λένε οι γιατροί από τις εξετάσεις και από αυτά, με τσίμπησε πολύ λίγο και μπορεί να μην έχει καν περάσει δηλητήριο, αλλά υπάρχει ένα πρήξιμο μεγάλο. Σήμερα, μάλλον θα βγω από το νοσοκομείο, αλλά θέλει λίγες ημέρες ακόμα να το αφήσουμε» κατέληξε.

18:20 , Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025

