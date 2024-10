ΟΗΕ: Διπλασιάστηκε ο αριθμός των γυναικών που έχασαν τη ζωή τους στους πολέμους το 2023 – «Συνεχίζουν να πληρώνουν το τίμημα»

Το ποσοστό των γυναικών οι οποίες έχασαν τη ζωή τους στις ένοπλες συρράξεις το 2023 διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, αναφέρει έκθεση του ΟΗΕ επικρίνοντας τις «πατριαρχικές» δομές οι οποίες καθιστούν «απρόσιτη» την ειρήνη.

Στην ετήσια έκθεσή του για «τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια», που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Τρίτης (22/10), ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες υπογράμμισε πως τα δεδομένα χρωματίζουν «πίνακα με μελανά χρώματα».

«Κατακτημένα με αγώνες ολόκληρων γενεών δικαιώματα των γυναικών απειλούνται σε όλο τον κόσμο, γεγονός που υπονομεύει τον κινητήριο ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η ηγεσία και η συμμετοχή των γυναικών στην επιδίωξη της ειρήνης», τόνισε.

Four in 10 deaths in war zones last year were women, UN report finds | UN Women says figure doubled in 2023 amid ‘blatant disregard’ of laws that left women and children unprotected https://t.co/9mk8DkmvYI pic.twitter.com/jvBjZMmU0q

— George Roussos (@baphometx) October 23, 2024