Βελιγράδι: Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλεξάνταρ Βούτσιτς επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας – Σερβίας – Παρών και ο Τουσκ

O πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο Βελιγράδι, όπου παρακάθησε, μαζί με τον πρωθυπουργό της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, σε δείπνο που παρέθεσε προς τιμήν τους ο Πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου ο πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος της Σερβίας επιβεβαίωσαν τις άριστες σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας και συζήτησαν για τις προτεραιότητες σε όλο το φάσμα των διμερών σχέσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων.

#BREAKING #Serbia The Prime Ministers of Poland and Greece, Donald Tusk and Kyriakos Mitsotakis, are set to arrive in Belgrade today, where they will join Serbian President Aleksandar Vučić for a dinner this evening.

Donald Tusk’s official visit to Serbia will continue tomorrow. pic.twitter.com/Pk21RLg2Ed

— The National Independent (@NationalIndNews) October 23, 2024