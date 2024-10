Λίβανος: Στόχος ισραηλινής επίθεσης φέρεται να έγινε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό – ΒΙΝΤΕΟ

Το φιλοϊρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Al Mayadeen του Λιβάνου μετέδωσε την Τετάρτη (24/10) ότι ένα γραφείο του έγινε στόχος ισραηλινής επίθεσης.

Israel targeted Al-Mayadeen TV’s office in #Beirut

It had already been evacuated at the start of Israel’s aggression on Lebanon

Yemeni Broadcasting and Television Authority:

“We express our solidarity with Al Mayadeen whose office was targeted by a Zionist strike on Beirut.” pic.twitter.com/zBc6wAHTqK

— PalestinaLibera🇵🇸 فلسطين حرة (@_VivaPalestina_) October 23, 2024