Η Τουρκία «χτύπησε» στόχους του PKK στο βόρειο Ιράκ και τη Συρία μετά την πολύνεκρη επίθεση στην Άγκυρα – ΒΙΝΤΕΟ

Η Τουρκία χτύπησε στόχους του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) στο βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία μετά από την θανατηφόρα επίθεση στην Άγκυρα, δήλωσε την Τετάρτη (23/10) το υπουργείο Άμυνας.

«Όπως επιτρέπει το δικαίωμά μας στη νόμιμη άμυνα που προβλέπεται στο άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, διεξήχθη αεροπορική επιχείρηση εναντίον τρομοκρατικών στόχων στο βόρειο Ιράκ και στη Συρία (…) και συνολικά 32 στόχοι που ανήκαν στους τρομοκράτες καταστράφηκαν με επιτυχία», ανέφερε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα, διευκρινίζοντας πως «οι αεροπορικές επιχειρήσεις συνεχίζονται».

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια δήλωσε χθες πως οι δράστες της επίθεσης στην τουρκική πρωτεύουσα είναι «πολύ πιθανό» να ήταν μέλη του Εργατικού Κόμματος Κουρδιστάν (PKK).

#LATEST — Turkish Armed Forces artillery units are heavily targeting YPG/PKK positions in the Syrian town of Ayn al-Arab pic.twitter.com/9mPL9sFwWH

