Τουρκία: Πώς έδρασαν οι τρομοκράτες στην επίθεση με τους 5 νεκρούς στην Άγκυρα – Το PKK «δείχνει» πίσω από το χτύπημα η κυβέρνηση

Σε σοκ βρίσκεται η Τουρκία έπειτα από την τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στα κεντρικά γραφεία της Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας (TUSAS), στην περιοχή Καχραμανκαζάν της Άγκυρας, με αποτέλεσμα 5 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και ακόμη 22 να τραυματιστούν, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού Εσωτερικών, Αλί Γερλίκαγια.

Σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές και τα ΜΜΕ, στην επίθεση συμμετείχαν τουλάχιστον τρεις τρομοκράτες. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, δύο από τους δράστες -ένας άνδρας και μια γυναίκα- εξουδετερώθηκαν, ενώ τρεις από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.



Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω ανάρτησής του στο Χ, ανέφερε: «Από την πρώτη στιγμή της τρομοκρατικής ενέργειας οι δυνάμεις ασφαλείας μας επενέβησαν γρήγορα και εξουδετέρωσαν τους τρομοκράτες».



Από το Καζάν της Ρωσίας, όπου συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής των BRICS, ο Ερντογάν σημείωσε: «Έχουμε 4 μάρτυρες [νεκρούς] και 14 τραυματίες. Καταδικάζω αυτή την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση και προσεύχομαι στον Θεό να δείξει έλεος στους μάρτυρές μας».

Οι Αρχές της Τουρκίας ερευνούν τις πιθανές συνδέσεις των δραστών με τρομοκρατικές οργανώσεις, με τις πρώτες ενδείξεις να κατευθύνονται προς το PKK. Παράλληλα, ορισμένα μέσα ενημέρωσης εξετάζουν την πιθανότητα να εμπλέκεται το Μαρξιστικό-Λενινιστικό Κόμμα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανάληψη ευθύνης για την επίθεση, αν και πολλοί αξιωματούχοι δείχνουν προς το PKK.

Ο υπουργός Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, δήλωσε: «Προσπάθησαν να διαταράξουν την ειρήνη του έθνους μας πραγματοποιώντας μια άθλια και ατιμωτική επίθεση στις εγκαταστάσεις της TUSAS, όπως κάνουν πάντα. Δίνουμε σε αυτά τα καθάρματα του PKK την τιμωρία που τους αξίζει κάθε φορά, αλλά ποτέ δεν έρχονται στα λογικά τους».

Ο Γκιουλέρ διαβεβαίωσε πως «δεν θα τους αφήσουμε να φύγουν μέχρι να εξοντωθεί και ο τελευταίος τρομοκράτης. Θα αποζημιώσουμε για τον πόνο που προκάλεσαν και όλοι θα το δουν αυτό».



Ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, καταδικάζοντας την τρομοκρατία, δήλωσε: «Οι προσπάθειες αναγνώρισης συνεχίζονται. Μόλις διαπιστωθεί η ταυτότητά τους, θα μοιραστούμε μαζί σας ποια είναι η τρομοκρατική οργάνωση».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης της Τουρκίας, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα από έναν εισαγγελέα και έξι αντιεισαγγελείς, σχετικά με την τρομοκρατική επίθεση κατά της TUSAS.

Το ΡΚΚ πήρε τα όπλα κατά του τουρκικού κράτους το 1984 για να επιτύχει τη λεγόμενη κουρδική αυτονομία στις νοτιοανατολικές περιοχές και χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από την Άγκυρα, καθώς και από τις ΗΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ομάδα των δραστών έφτασε στην είσοδο των εγκαταστάσεων της TUSASA με ταξί κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας του προσωπικού ασφαλείας.



Οι επιτιθέμενοι, οπλισμένοι με βαριά όπλα και πιθανότατα με εκρηκτικά, κατάφεραν να εισέλθουν στο συγκρότημα.

More Footage showing the Terrorists who carried out today’s Bombing and Shooting Attack on the Headquarters of the Turkish Aerospace Industries in Ankara, Turkey. pic.twitter.com/aGwXsdf1XG

— OSINTdefender (@sentdefender) October 23, 2024