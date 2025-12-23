Ντόναλντ Τραμπ: Παρουσίασε τον «Χρυσό Στόλο» και τη νέα γενιά θωρηκτών του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Τραμπ, Πολεμικό Ναυτικό

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τα σχέδιά του για την κατασκευή μιας νέας «τάξης Τραμπ» θωρηκτών — μεγαλύτερων, ταχύτερων και «100 φορές πιο ισχυρών» από οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη — με στόχο την εδραίωση της ναυτικής υπεροχής των ΗΠΑ, ξεκινώντας με δύο πλοία ως μέρος ενός διευρυμένου «Χρυσού Στόλου».

Ανέφερε ότι το πρόγραμμα θα επεκταθεί τελικά σε 20 έως 25 νέα πλοία. Η προγραμματισμένη κατασκευή πολεμικών πλοίων θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα «μεγαλύτερή χωρητικότητα και δύναμη πυρός από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στην ιστορία», δήλωσε ο υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ, John Phelan, προσθέτοντας ότι τα εξαρτήματα θα κατασκευαστούν σε πολιτείες των ΗΠΑ.

Πρόσθεσε ότι τα θωρηκτά δεν διαθέτουν μόνο τα «μεγαλύτερα πυροβόλα» που έχουν τοποθετηθεί ποτέ σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο, αλλά και πυραύλους κρουζ με πυρηνικές κεφαλές που εκτοξεύονται από τη θάλασσα. Το πρώτο από τα νέα θωρηκτά θα ονομαστεί USS Defiant.

«Εκτός από τη νέα κατηγορία θωρηκτών, το σχέδιο προβλέπει αύξηση του αριθμού άλλων τύπων πολεμικών πλοίων του Χρυσού Στόλου, συμπεριλαμβανομένης μιας μικρότερης, πιο ευέλικτης κατηγορίας φρεγατών που είχε ανακοινωθεί προηγουμένως από το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ», είπε ο Τραμπ.

 

 

 

 



