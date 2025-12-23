Τραμπ για Ουκρανία: Οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου «πηγαίνουν καλά» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία «πηγαίνουν καλά», αφήνοντας να εννοηθεί πως καταγράφεται κάποια πρόοδος στις διπλωματικές προσπάθειες.

Οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει μια σειρά συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες για να τελειώσει ο πόλεμος. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μηνύματα που προκύπτουν από αυτές τις συνομιλίες παραμένουν αντικρουόμενα.

Παρά τις διπλωματικές κινήσεις, Ρωσία και Ουκρανία εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά σε ορισμένα κρίσιμα ζητήματα, γεγονός που καθιστά αβέβαιη την επίτευξη άμεσης συμφωνίας.

Trump on Ukraine-Russia talks: Talks are going okay. pic.twitter.com/HQUKzlj6D2 — Clash Report (@clashreport) December 22, 2025

Πηγή: Reuters, ΕΡΤ