Ντόναλντ Τραμπ: Διόρισε επικεφαλής του Truth Social τον σύμβουλο του Λευκού Οίκου για ζητήματα κατασκοπείας

Ο Αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ονόμασε το Σάββατο (14/12) τον Ντέβιν Νιούνες —το τρέχον διάστημα διευθύνοντα σύμβουλο του Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας του μεγιστάνα— επόμενο επικεφαλής συμβουλευτικού οργάνου της προεδρίας για ζητήματα κατασκοπείας.

«Ο Ντέβιν θα βασιστεί στην εμπειρία του», καθώς διετέλεσε «πρόεδρος της επιτροπής πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων» και είχε διαδραματίσει «ρόλο κλειδί στην αποκάλυψη της απάτης για τη Ρωσία», προκειμένου να «μου παρέχει ανεξάρτητες αποτιμήσεις για την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία των δραστηριοτήτων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Ντέβιν Νιούνες υπήρξε για σειρά ετών μέλος του αμερικανικού Κογκρέσου (2003-2022) και ήταν ο πρόεδρος της επιτροπής πληροφοριών της κάτω Βουλής κατά την πρώτη θητεία του κ. Τραμπ στην προεδρία (2017-2021).

This might be the only time you’ll see Devin Nunes and Intelligence in the same sentence. pic.twitter.com/7v9RdZ7VMD

— Evan (@daviddunn177) December 14, 2024