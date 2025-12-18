Νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Τέσσερις νεκροί

  • Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πλήγμα κατά ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού. Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν τέσσερις άνδρες, χωρίς να τραυματιστεί κανένας Αμερικανός στρατιωτικός.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην ενεργοποίηση της στρατιωτικής επιχείρησης.
  • Το συγκεκριμένο πλήγμα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών. Η ανάρτηση για την επιχείρηση συνοδεύτηκε και από βίντεο που δείχνει το σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται.
Enikos Newsroom

διεθνή

Νέο αμερικανικό πλήγμα σε σκάφος που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Τέσσερις νεκροί

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν τα ξημερώματα ότι προχώρησαν σε πλήγμα κατά ύποπτου σκάφους διακίνησης ναρκωτικών στα διεθνή ύδατα του Ανατολικού Ειρηνικού, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τέσσερις άνδρες, χωρίς να τραυματιστεί κανένας Αμερικανός στρατιωτικός.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα X, πληροφορίες ανέφεραν ότι το σκάφος μετέφερε παράνομες ναρκωτικές ουσίες και κινούνταν σε μία από τις πιο γνωστές διαδρομές του διεθνούς ναρκο-εμπορίου στην περιοχή του Ανατολικού Ειρηνικού, γεγονός που οδήγησε στην ενεργοποίηση της στρατιωτικής επιχείρησης.

Στην ίδια ανάρτηση επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι «Συνολικά τέσσερις άνδρες ναρκοτρομοκράτες σκοτώθηκαν, ενώ κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε», δίνοντας έμφαση στο αποτέλεσμα της επιχείρησης και στην απουσία απωλειών για τις αμερικανικές δυνάμεις.

Το συγκεκριμένο πλήγμα εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επιχειρήσεων των ΗΠΑ για την καταπολέμηση των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών, που δρουν σε διεθνή ύδατα και αξιοποιούν καθιερωμένες θαλάσσιες διαδρομές.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε και από βίντεο διάρκειας 15 δευτερολέπτων, στο οποίο φαίνεται το σκάφος να δέχεται επίθεση και να εκρήγνυται στη θάλασσα, αποτυπώνοντας οπτικά τη στιγμή του πλήγματος.

