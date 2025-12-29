Νέα Υόρκη: Τεράστιο γλυπτό προσελκύει κόσμο στο Μπρούκλιν – Ο «Βασιλιάς του Χιονιού» είναι το νέο αξιοθέατο… μέχρι να λιώσει

Ένα τεράστιο γλυπτό από χιόνι στην Ατλάντικ Άβενιου του Μπρούκλιν έχει τραβήξει την προσοχή των ντόπιων και επισκεπτών από όλη τη Νέα Υόρκη, μετατρέποντας έναν απλό σωρό χιονιού σε ένα αναπάντεχο σημείο έλξης.

Το γλυπτό, που αναπαριστά τον «Βασιλιά του Χιονιού», έχει συγκεντρώσει δεκάδες ανθρώπους, με περίπου 50 περαστικούς να σταματούν την Κυριακή για να το δουν, μετά τη viral διάδοσή του σε Instagram και X.

Ο Λευκορώσος καλλιτέχνης Henrik Lojka δημιούργησε το ρεαλιστικό πρόσωπο μέσα σε τρεις ώρες, απεικονίζοντας τον Λιθουανό βασιλιά Mindaugas.

Η μεταφράστρια Viktoria Lahunova ανέφερε ότι ο Lojka «Σκέφτηκε ότι το στέμμα θα έδειχνε υπέροχο στο φόντο της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε με το στέμμα και συνέχισε προς τα κάτω».

Ο ίδιος ο Lojka πρόσθεσε ότι πριν έρθει στις ΗΠΑ το 2021, κατασκεύαζε γλυπτά χαρακτήρων από την ιστορία της Λευκορωσίας από άμμο, και έχει προηγουμένως περάσει 20 μέρες στη φυλακή καθώς είχε αντιδράσει εναντίον του προέδρου της Λευκορωσίας, Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Σημείωσε επίσης ότι «υπάρχει ένα μεγάλο, τεράστιο πρόβλημα στη Λευκορωσία: οι άνθρωποι ξεχνούν τις ρίζες τους επειδή χάνουμε τη δύναμη να έχουμε τη γλώσσα μας», τονίζοντας ότι του αρέσει να δημιουργεί έργα που θυμίζουν στους ανθρώπους την ιστορία της χώρας του, καθώς η ρωσική γλώσσα και κουλτούρα κυριαρχούν.

Ο Lojka έχει επίσης δημιουργήσει δύο προτομές μπροστά στην κοντινή Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Λευκορωσίας στην Ατλάντικ Άβενιου, σύμφωνα με τον ίδιο.

NYC snow pile carved into ‘crazy’ Snow King sculpture –now it’s a tourist attraction https://t.co/qzcrbrHzft pic.twitter.com/g7c4uEocyw — New York Post Metro (@nypmetro) December 29, 2025



«Είναι πολύ δημιουργικό, μοιάζει με τον Ποσειδώνα», είπε ο Gautier Ithorotz από το Παρίσι σχολιάζοντας τον «Βασιλιά του Χιονιού», προσθέτοντας, «Απλώς εκτιμούμε τη δημιουργία του».

Τρεις ντόπιοι από το Boerum Hill τράβηξαν φωτογραφίες και έπαιξαν με τα χαρακτηριστικά του γλυπτού. «Μοιάζει με τον Aquaman», είπε η 25χρονη Clover Li.

Η 26χρονη Adalia Lai σχολίασε πως «Μοιάζει με τον πατέρα της Μικρής Γοργόνας».

Ένας 23χρονος που είδε το γλυπτό μέσω της σελίδας WhatIsNewYork στο Instagram σχολίασε: «Το είδα και σκέφτηκα, ‘όχι, δε γίνεται’». Εκείνος και η κοπέλα του αποφάσισαν να κάνουν μια παράκαμψη από τη συνηθισμένη τους βόλτα για να δουν τον «Βασιλιά του Χιονιού» που λιώνει.

«Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να περπατήσουμε δύο τετράγωνα μακριά από εκεί που συνήθως πηγαίνουμε στην Κυριακή μας», πρόσθεσε ο ίδιος.