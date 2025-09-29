Μολδαβία: ΕΕ και Ουκρανία χαιρετίζουν την «ψήφο υπέρ της Ευρώπης» στις εκλογές – «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή», δηλώνει η Φον ντερ Λάιεν

Η Μολδαβία έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της Ευρώπης, καθώς το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάγια Σάντου εξασφάλισε την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Η νίκη του PAS έφερε άμεσες αντιδράσεις και συγχαρητήρια από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της δημοκρατικής επιλογής των Μολδαβών παρά τις πιέσεις και την παρέμβαση της Ρωσίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαίνεσε τη Μολδαβία τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι «καμία απόπειρα να σπείρει φόβο ή διχόνοια δεν μπορεί να σπάσει την αποφασιστικότητα της χώρας».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε: «Κάνατε σαφή την επιλογή σας: Ευρώπη. Δημοκρατία. Ελευθερία. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε βήμα της πορείας σας. Το μέλλον είναι δικό σας».

🇲🇩 Moldova, you’ve done it again.

⁰No attempt to sow fear or division could break your resolve. You made your choice clear:

⁰Europe. Democracy. Freedom. Our door is open. And we will stand with you every step of the way.⁰

The future is yours. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 29, 2025



Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έγραψε επίσης στο X: «Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. Επέλεξαν τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, παρά τις πιέσεις και την παρέμβαση της Ρωσίας. Η ΕΕ στέκεται δίπλα στη Μολδαβία. Κάθε βήμα της πορείας τους».

The people of Moldova have spoken and their message is loud and clear. They chose democracy, reform, and a European future, in the face of pressure and interference from Russia The EU stands with Moldova. Every step of the way. 🇲🇩🇪🇺 pic.twitter.com/ceYdXjt0O7 — António Costa (@eucopresident) September 29, 2025



Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σχολίασε: «Η ψήφος της Μολδαβίας είναι ένα σαφές ναι σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες της Ρωσίας να διαδώσει παραπληροφόρηση και να αγοράσει ψήφους, καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει έναν λαό δεσμευμένο στην ελευθερία. Στεκόμαστε δίπλα στη Μολδαβία στην πορεία της προς την ΕΕ».

Moldova’s vote is a clear yes to a European future. Despite Russia’s massive efforts to spread disinformation and buy votes, no force can stop a people committed to freedom. We stand with Moldova on their path to the EU. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 29, 2025

«Δεν κέρδισε μόνο το PAS τις εκλογές, κέρδισε ο λαός», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας την επομένη της νίκης του στις βουλευτικές εκλογές, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μόνο και μόνο επειδή εσείς προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και επιλογή», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε «βρώμικες» μεθόδους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία. «Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του μέσω τηλεδιάσκεψης σε φόρουμ για την ασφάλεια στην Βαρσοβία.

«Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.