Μολδαβία: ΕΕ και Ουκρανία χαιρετίζουν την «ψήφο υπέρ της Ευρώπης» στις εκλογές – «Η πόρτα μας είναι ανοιχτή», δηλώνει η Φον ντερ Λάιεν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν
Πηγή: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Μολδαβία έστειλε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της Ευρώπης, καθώς το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου Μάγια Σάντου εξασφάλισε την πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές της χώρας.

Η νίκη του PAS έφερε άμεσες αντιδράσεις και συγχαρητήρια από τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι τόνισαν τη σημασία της δημοκρατικής επιλογής των Μολδαβών παρά τις πιέσεις και την παρέμβαση της Ρωσίας.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαίνεσε τη Μολδαβία τη Δευτέρα, αναφέροντας ότι «καμία απόπειρα να σπείρει φόβο ή διχόνοια δεν μπορεί να σπάσει την αποφασιστικότητα της χώρας».

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρόσθεσε: «Κάνατε σαφή την επιλογή σας: Ευρώπη. Δημοκρατία. Ελευθερία. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Και θα σταθούμε δίπλα σας σε κάθε βήμα της πορείας σας. Το μέλλον είναι δικό σας».


Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, έγραψε επίσης στο X: «Ο λαός της Μολδαβίας μίλησε και το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο. Επέλεξαν τη δημοκρατία, τη μεταρρύθμιση και ένα ευρωπαϊκό μέλλον, παρά τις πιέσεις και την παρέμβαση της Ρωσίας. Η ΕΕ στέκεται δίπλα στη Μολδαβία. Κάθε βήμα της πορείας τους».


Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, σχολίασε: «Η ψήφος της Μολδαβίας είναι ένα σαφές ναι σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον. Παρά τις τεράστιες προσπάθειες της Ρωσίας να διαδώσει παραπληροφόρηση και να αγοράσει ψήφους, καμία δύναμη δεν μπορεί να σταματήσει έναν λαό δεσμευμένο στην ελευθερία. Στεκόμαστε δίπλα στη Μολδαβία στην πορεία της προς την ΕΕ».

«Δεν κέρδισε μόνο το PAS τις εκλογές, κέρδισε ο λαός», δήλωσε ο Ιγκορ Γκρόσου, ο ηγέτης του φιλοευρωπαϊκού κόμματος της Μολδαβίας την επομένη της νίκης του στις βουλευτικές εκλογές,  όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Το PAS έχει εξασφαλίσει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, μία φιλοευρωπαϊκή πλειοψηφία μόνο και μόνο επειδή εσείς προσφέρατε αυτήν την εμπιστοσύνη και επιλογή», πρόσθεσε καταγγέλλοντας την ανάμειξη στην εκλογική διαδικασία της Ρωσίας η οποία χρησιμοποίησε «βρώμικες» μεθόδους.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η Ρωσία απέτυχε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία. «Η Ρωσία δεν κατόρθωσε να αποσταθεροποιήσει την Μολδαβία ακόμη και αφού δαπάνησε τεράστιους πόρους», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια ομιλίας του μέσω τηλεδιάσκεψης σε φόρουμ για την ασφάλεια στην Βαρσοβία.

«Η ανατρεπτική επιρροή της Ρωσίας δεν θα απλωθεί περισσότερο στην Ευρώπη», πρόσθεσε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σε μέτρια επίπεδα οι δαπάνες για την Υγεία στην Ευρώπη

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο για επιλόχειο κατάθλιψη: «Ένιωθα μόνη κι ας με περιέβαλλε αγάπη» – Η συγκινητική ανάρτησ...

ΔΥΠΑ: Πρεμιέρα για το νέο ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης 250 ανέργων σήμερα – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Travelandtourworld.com: Στη λίστα με τα 11 «κρυφά διαμάντια» της Ευρώπης για υπαίθριες δραστηριότητες η Κάρπαθος

Νέα λειτουργία στην εφαρμογή Microsoft Photos – Πλέον θα κατηγοριοποιεί αυτόματα τις φωτογραφίες σας

Τεστ προσωπικότητας: Το γλύκισμα που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την ερωτική σας συμβατότητα
περισσότερα
15:32 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

ΕΕ: Επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν μετά τη σχετική απόφαση του ΟΗΕ για τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε σήμερα να επαναφέρει τις κυρώσεις κατά του Ιράν, ως απάντηση στη...
15:20 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Γερμανός υπουργός Άμυνας: «Ο Πούτιν δεν θέλει ειρήνη στην Ουκρανία – Πρέπει να ενισχύσουμε την άμυνά της»

Η συνεχιζόμενη ρωσική επιθετικότητα στην Ουκρανία και η στάση της Ευρώπης απέναντι στον πόλεμο...
14:47 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Δανία: Σουηδικά ραντάρ, γερμανική φρεγάτα και αντιαεροπορικά «θωρακίζουν» την Κοπεγχάγη πριν από τη Σύνοδο Κορυφής

Η Δανία ενισχύει τα μέτρα ασφαλείας της ενόψει δύο κρίσιμων ευρωπαϊκών συνόδων κορυφής στην Κο...
13:20 , Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025

Τίνα Τέρνερ: Εντυπωσιακό άγαλμα 3 μέτρων τιμά τη βασίλισσα του rock ‘n’ roll στο Τενεσί

Ένα άγαλμα ύψους τριών μέτρων προς τιμήν της θρυλικής τραγουδίστριας Τίνα Τέρνερ, αποκαλύφθηκε...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης