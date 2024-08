Μέση Ανατολή: Αυτοσυγκράτηση ζητούν ΗΠΑ και Ρωσία από Ισραήλ και Ιράν – Τα «μηνύματα», τα σενάρια και η «υπερηχητική» επιδρομή στην Βηρυτό

Εν αναμονή της επίθεσης που έχουν υποσχεθεί στο Ισραήλ, το Ιράν και η Χεζμπολάχ, η οργάνωση του Λιβάνου χτύπησε σήμερα το βόρειο Ισραήλ και τουλάχιστον 7 άτομα τραυματίστηκαν, ενώ τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ρωσία πιέζουν Ισραήλ και Ιράν αντoίστιχα, να είναι πολύ προσεκτικά στις μεταξύ τους ενέργειες, ώστε να αποτραπεί γενικευμένη σύρραξη και αιματοχυσία. Στόχος Ουάσινγκτον και Μόσχας είναι προφανώς να μην κλιμακωθεί η ένταση.

Η ένοπλη οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ την Τρίτη (06/08), αλλά προειδοποίησε ότι τα πολυαναμενόμενα αντίποινά της για τη δολοφονία του κορυφαίου διοικητή της από το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα δεν έχουν έρθει ακόμα.

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ένα σμήνος επιθετικών, μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε δύο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο βόρειο Ισραήλ και επιτέθηκε επίσης σε ένα ισραηλινό στρατιωτικό όχημα σε άλλη τοποθεσία.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένας αριθμός εχθρικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών εντοπίστηκε να περνούν από το Λίβανο και ένα αναχαιτίστηκε. Ισραηλινοί ιατρικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι επτά άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, νότια της παράκτιας πόλης Ναχαρίγια, ο ένας σε κρίσιμη κατάσταση.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι μια αρχική έρευνα έδειξε ότι οι τραυματισμοί προκλήθηκαν όταν ένα αναχαιτιστικό βλήμα του Σιδερένιου Θόλου δεν λειτούργησε σωστά, “αστόχησε και έπεσε στο έδαφος, τραυματίζοντας αρκετούς πολίτες”. Είπε ότι το περιστατικό εξακολουθεί να εξετάζεται. Πλάνα της τηλεόρασης του Ρόιτερς έδειξαν ένα σημείο πρόσκρουσης κοντά σε στάση λεωφορείου σε κεντρικό δρόμο έξω από τη Ναχαρίγια.

Πάντως ένας Ισραηλινός στρατιώτης και ένας αξιωματικός τραυματίστηκαν ελαφρά από επίθεση μη επανδρωμένου αεροσκάφους της Χεζμπολάχ στο βόρειο Ισραήλ.

Αξιωματούχοι του πολυεθνικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο οποίος φέρεται να ετοιμάζεται να συνδράμει το Ισραήλ, στην απόκρουση της αναμενόμενης ιρανικής επίθεσης, προειδοποίησαν το Ισραήλ να μην αντιδράσει πολύ έντονα σε μια τέτοια επίθεση.

“Μην το παρατραβάτε”, είπαν αξιωματούχοι που δεν κατονομάζονται στην Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με το Kan news. “Σκεφτείτε προσεκτικά πριν επιτεθείτε σε απάντηση. Ο στόχος στο τέλος της ημέρας δεν είναι να οδηγηθούμε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.”

Τον Απρίλιο, μια μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους από το Ιράν αποτράπηκε από έναν συνασπισμό που φέρεται να αποτελείτο από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, τη Γαλλία, το Κατάρ, την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times of Israel, αντίστοιχες πιέσεις προς την Τεχεράνη ασκεί η Μόσχα. Σύμφωνα με την ισραηλινή εφημερίδα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ζήτησε από τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ μια συγκρατημένη αντίδραση στην δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δολοφονία που το Ιράν αποδίδει στο Ισραήλ.

Δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ότι ο Πούτιν ζήτησε από το Iράν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικό, ώστε να μην πληγούν ισραηλινοί πολίτες, κατά την επίθεση.

Το μήνυμα, σύμφωνα με τις πηγές, παραδόθηκε τη Δευτέρα από τον Σεργκέι Σόιγκου, υψηλόβαθμο σύμμαχο του ηγέτη του Κρεμλίνου, σε συναντήσεις που είχε με κορυφαίους Ιρανούς αξιωματούχους. Αντίστοιχο μήνυμα περί μη κλιμάκωσης της κρίσης έστειλαν στην Τεχεράνη και οι ΗΠΑ.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των δυτικών και περιφερειακών κρατών να πείσουν το Ιράν να προβεί σε αντίποινα με μετρημένο τρόπο ή και καθόλου, η Τεχεράνη δήλωσε σε ξένους αξιωματούχους ότι θα απαντήσει “αυστηρά” στη δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη, επιβεβαίωσαν ανεξάρτητα τέσσερις ιρανικές πηγές.

Οι ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι είναι σε μεγάλο βαθμό στο σκοτάδι όσον αφορά το τι θα κάνει το Ιράν, σύμφωνα με το ισραηλινό Κανάλι 13. Παρ’ όλα αυτά, οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι το Ιράν θα επιτρέψει στη Χεζμπολάχ να επιτεθεί πρώτη και θα περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επιπτώσεις, προτού αποφασίσει τα δικά του αντίποινα, ανέφερε το κανάλι χωρίς να επικαλεστεί πηγή.

Εντωμεταξύ ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πέταξαν σήμερα χαμηλά πάνω από την πρωτεύουσα του Λιβάνου Βηρυτό, με τους μάρτυρες να λένε ότι μπορούν να δουν τα αεροπλάνα με γυμνό μάτι. Τα μαχητικά έσπασαν το φράγμα του ήχου πάνω από την πόλη, σκορπώντας τον φόβο στους πολίτες.

Η κίνηση των ισραηλινών έγινε λίγα λεπτά πριν ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα αρχίσει ομιλία με αφορμή το μνημόσυνο μιας εβδομάδας του κορυφαίου στρατιωτικού διοικητή της λιβανέζικης οργάνωσης Φουάντ Σουκρ, τον οποίο σκότωσε το Ισραήλ την περασμένη εβδομάδα στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Breaking

Loudest sonic boom I have ever heard in the past few weeks over Beirut. Jets were right above us in downtown Beirut

This is what we saw pic.twitter.com/rkMU4umbG6

— Nafiseh Kohnavard (@nafisehkBBC) August 6, 2024