Μέση Ανατολή: Η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε επίθεση με drones στο βόρειο Ισραήλ – Δύο τραυματίες

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι εκτόξευσε σειρά επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) κατά στρατιωτικών στόχων σήμερα στο βόρειο Ισραήλ.

Πηγή από την οργάνωση δήλωσε στο Reuters ότι δεν πρόκειται για αντίποινα στη δολοφονία του από το Ισραήλ του διοικητή της Χεζμπολάχ Φουάντ Σουκρ στη Βηρυτό την περασμένη εβδομάδα.

Η Χεζμπολάχ έχει ορκιστεί να πάρει εκδίκηση για τον θάνατό του, δημιουργώντας ανησυχίες ότι μια μεγάλη κλιμάκωση μπορεί να οδηγήσει σε μια ολοκληρωτική σύγκρουση στην περιοχή.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, από την επίθεση με drone τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι ένας άνδρας και πιο ελαφρά μία γυναίκα στα άκρα.

Δείτε βίντεο:

🔴 BREAKING NEWS: Rocket sirens sound across northern Israel as Hezbollah terrorists attack Israeli communities with explosive drones.

According to initial reports, two people were injured, one of them in serious condition.

We will not let the people of Israel be terrorized. pic.twitter.com/Z57A4Da53m

— Israel ישראל (@Israel) August 6, 2024