Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Πρόταση να παίξει σε αισθησιακή ταινία στον επικοντιστή που είχε «ατύχημα» στον τελικό – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Γάλλος επικοντιστής Αντονί Αμιρατί δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό του επί κοντώ στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, όμως του έγινε πρόταση να παίξει σε αισθησιακή ταινία έναντι αδράς αμοιβής που, σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, αγγίζει τις 250 χιλιάδες ευρώ.

Ο Αμιρατί έγινε viral τις προηγούμενες ημέρες, καθώς δεν κατάφερε να περάσει το απαιτούμενο ύψος που θα του έδινε την πρόκριση στον τελικό του επί κοντώ, αφού στην τελευταία του προσπάθεια έριξε τον πήχη, όταν αυτός ακούμπησε στο… μόριό του.

Φυσικά, το σκηνικό αυτό «έριξε» τα social media με τις σχετικές αναρτήσεις να κάνουν τον Αμιρατί κυριολεκτικά διάσημο σε μια νύχτα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό, εάν ο Γάλλος αθλητής αποδέχθηκε την πρόταση που του έγινε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και το 2021 στο Τόκιο, με τον Γιαπωνέζο αθλητή Χιρόκι Ογκίτα:

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Δείτε βίντεο με την… επίμαχη προσπάθεια του Γάλλου:

Anthony Ammirati failed the bar and the commentators are clearly having a hard time acknowledging what happened 😂 HELP I’M DYING pic.twitter.com/5hOHttVA5g

— Gladys Wotching (@Glodyswotcher) August 3, 2024