Μακελειό στην Αυστραλία: «Πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αυτοκίνητο» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Σίδνεϊ



  • Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση στην παραλία Bondi του Σίδνεϊ, με Έλληνα κάτοικο να αναφέρει πως «δεν το περίμενε κανείς μας» ένα τέτοιο περιστατικό σε αυτό το επίπεδο.
  • Η παραλία Bondi, ένα από τα πιο όμορφα μέρη και ανοιχτή σε όλο τον κόσμο, ήταν γεμάτη κόσμο λόγω της ζέστης. Οι κάτοικοι του Σίδνεϊ είναι «παγωμένοι» από το σοκ, όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Καλτσάς.
  • Αν και δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τραυματίες από την ελληνική κοινότητα των 160.000 ατόμων, κουμπάρος του Έλληνα κατοίκου βίωσε το περιστατικό.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μακελειό στην Αυστραλία: «Πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αυτοκίνητο» – Συγκλονίζει η μαρτυρία Έλληνα που ζει στο Σίδνεϊ

Παγκόσμιο σοκ έχει προκαλέσει η ένοπλη επίθεση στην παραλία Bondi, στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή Χανουκά. Ο Αλέξανδρος Καλτσάς, κάτοικος της πόλης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, για τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν πριν από λίγες ώρες.

Ο Έλληνας κάτοικος του Σίδνεϊ ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1 πως: «Τα Αυστραλιανά Μέσα στην αρχή υπολόγιζαν ότι υπήρχε και τρίτος συνεργός, δεν έχει επαληθευτεί κάτι τέτοιο ακόμα, δηλαδή μέχρι και αυτή την στιγμή έχουν μείνει ακριβώς στους δύο. Απλώς να σας πω ότι αυτή η παραλία, θέλεις δεν θέλεις περνάς από εκεί, είναι από τα πιο όμορφα μέρη και θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε στη γιορτή αυτή ή να περνάει από έξω, δεν ήταν κάτι μόνο για τους Εβραίους η συγκεκριμένη περιοχή που είχαν κάνει ας πούμε περίφραξη για να γίνει αυτή η γιορτή, ήταν ανοιχτή σε όλο τον κόσμο.

Υπήρχε πάρα πολύς κόσμος στην παραλία, γιατί ήταν μία πολύ ζεστή ημέρα. Ήταν κάτι που πραγματικά ειδικά εδώ στην Αυστραλία, δεν το περίμενε κανείς μας. Υπήρχαν πάντα κάτι μικρά πραγματάκια, αλλά ποτέ δεν θα περιμέναμε να γίνει κάτι σε τέτοιο επίπεδο. Γιατί γενικά εδώ στην Αυστραλία υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα με όλους μας».

«Ξέρω ότι αύριο θα ξυπνήσουμε όλοι παγωμένοι εδώ στην Αυστραλία, θα μιλάμε στον διπλανό μας και δεν θα βγαίνουν τα λόγια, τέτοιο σοκ έχουμε πάθει», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν μέλη της ελληνικής κοινότητας στους τραυματίες, ο Αλέξανδρος Καλτσάς απάντησε: «Είμαστε 160.000 Έλληνες στο Σίδνεϊ δεν έχω μάθει κάτι ακριβώς, αλλά έχω μια μικρή πληροφορία. Κουμπάρος μου είναι επαγγελματίας οδηγός στην Αυστραλία και ήταν εκεί, είχε πάρει τουρίστες και τους περνούσε από το σημείο και μου είπε ότι πέρασαν οι σφαίρες πάνω από το αυτοκίνητο και οι κραυγές του κόσμου του έχουν μείνει σαν ψυχικό τραύμα».

23:27 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

22:46 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

21:31 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

21:20 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

