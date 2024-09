Λίβανος: Χωρίς τηλεπικοινωνίες η Χεζμπολάχ – Νέα αεροπορική επιδρομή σε Βυρητό και Τύρο – «Σκοτώσαμε δύο διοικητές», λέει το Ισραήλ

Οι επιθέσεις του Ισραήλ συνεχίζουν να προκαλούν μεγάλες καταστροφές και απώλειες στο Λίβανο, με τη Χεζμπολάχ να αποφεύγει τη δημόσια ενημέρωση. Ο κίνδυνος κλιμάκωσης παραμένει, ενώ εκατοντάδες οικογένειες προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο.

Η επικοινωνία με την ηγεσία της Χεζμπολάχ είναι αδύνατη μετά την αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στα νότια προάστια της Βηρυτού, ανέφερε στο Reuters πηγή από το λιβανέζικο κίνημα. Παρά τις ώρες που πέρασαν από την επίθεση, η Χεζμπολάχ δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα καμία πληροφορία σχετικά με τον ηγέτη της, Χασάν Νασράλα.

Υπουργείο Υγείας Λιβάνου: Στους έξι οι νεκροί και 91 τραυματίες από τις ισραηλινές επιθέσεις

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του λιβανέζικου Υπουργείου Υγείας, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 91 τραυματίστηκαν από τα αεροπορικά χτυπήματα που σημειώθηκαν στα νότια προάστια της Βηρυτού. Προηγούμενος απολογισμός μιλούσε για δύο νεκρούς και 76 τραυματίες, ενώ τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν επιζώντες στα συντρίμμια των κτιρίων που κατέρρευσαν λόγω της επίθεσης.

Tons of Secondary Explosions and the Sound of Rockets/Missiles Cooking-Off can be heard, following the Israeli Airstrikes against Hezbollah’s Anti-Ship Missile Array in the Suburbs of Beirut. pic.twitter.com/B1B9kiFqD8

— OSINTdefender (@sentdefender) September 27, 2024