Κραν Μοντανά: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες – Νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα

Σύνοψη από το

  • Η γαλλική Μετς γνωστοποίησε ότι νεαρός ποδοσφαιριστής της συγκαταλέγεται στους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την Πρωτοχρονιά σε μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία.
  • Ο 19χρονος Γάλλος Ταχιρίς Ντος Σάντος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.
  • Ο σύλλογος εκφράζει τη βαθιά του λύπη και τη συμπαράστασή του στον παίκτη και την οικογένειά του, ενώ συνεργάζεται με τις ιατρικές αρχές για τη μεταφορά του κοντά στο σπίτι του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κραν Μοντανά: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες – Νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα
Photo by MAXIME SCHMID / AFP

Η γαλλική Μετς γνωστοποίησε ότι ένας από τους παίκτες της συγκαταλέγεται στους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν και οκτώ παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Μετς ανέφερε ότι ο 19χρονος Γάλλος Ταχιρίς Ντος Σάντος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος σημείωσε: «Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Ταχιρίς Ντος Σάντος, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται».

Στην ίδια ανακοίνωση, η διοίκηση πρόσθεσε: «Βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση, η διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Tahirys σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς παλεύει με την ασθένειά του». Ο σύλλογος τόνισε επίσης: «Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένειά του και συνεργάζεται με τις ιατρικές Αρχές για να κανονίσει τη μεταφορά του Ταχιρίς στο Νοσοκομείο Μερσί, κοντά στο σπίτι του». Τέλος, επισημάνθηκε ότι «θα παρέχονται ενημερώσεις για την κατάσταση του Τχιρίς σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές», με τη Μετς να ζητά «να σεβαστούν όλοι την ιδιωτικότητα του Ταχιρίς και της οικογένειάς του».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (01/01) εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, ενώ οκτώ ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

7 σημάδια ότι το σώμα σας ξέρει πως είστε σε λάθος σχέση

Ακούτε μουσική στο αυτοκίνητο; Πώς μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που οδηγείτε – Ποιο είδος αυξάνει τον κίνδυνο για ατύχημα

«Κινούμαι Ηλεκτρικά»: Έως τις 31 Μαρτίου η διάρκεια του προγράμματος

ΤΕΒΑ: Έρχεται η προπληρωμένη κάρτα αντί για διανομή τροφίμων

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:40 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Σέρχιο Ράμος: Ο πρώην αρχηγός της Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να αγοράσει την Σεβίλλη

Η Σεβίλλη εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο πώλησης, καθώς ο σύλλογος αναζητά λύσεις για τα οικονο...
01:58 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Ολυμπιακός: Νέα δεδομένα στην υπόθεση Ταϊρίκ Τζόουνς – Ρεπορτάζ από το Ισραήλ συνδέει τον Αμερικανό με την Μακάμπι Τελ Αβίβ

Η υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς παίρνει νέα τροπή, καθώς η Μακάμπι Τελ Αβίβ φέρεται να έχει μπει ...
00:50 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Premier League: Κύμα ισοπαλιών με κερδισμένη την Άρσεναλ

Η Premier League μπήκε στο 2026 με τέσσερα ματς που δεν ανέδειξαν νικητή, αφήνοντας ανοιχτά όλ...
22:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Παναθηναϊκός: Άρχισε συζητήσεις για τον Αντίνο

Ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ έντονα πλέον στη μεταγραφική αγορά για την ενίσχυση του ρόστερ το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι