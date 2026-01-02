Κραν Μοντανά: Νεαρός ποδοσφαιριστής της Μετς ανάμεσα στους τραυματίες – Νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα

Η γαλλική Μετς γνωστοποίησε ότι ένας από τους παίκτες της συγκαταλέγεται στους τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς σε πολυσύχναστο μπαρ στο χιονοδρομικό κέντρο του Κραν Μοντανά στην Ελβετία, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν και οκτώ παραμένουν αγνοούμενοι.

Η Μετς ανέφερε ότι ο 19χρονος Γάλλος Ταχιρίς Ντος Σάντος τραυματίστηκε από την πυρκαγιά. Ο ποδοσφαιριστής υπέστη σοβαρά εγκαύματα και μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται.

Σε ανακοίνωσή του, ο σύλλογος σημείωσε: «Η Μετς με βαθιά λύπη ανακοινώνει ότι ο Ταχιρίς Ντος Σάντος, νεαρός παίκτης του συλλόγου με καταγωγή από το Μον Σεν Μαρτέν, τραυματίστηκε στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Ο 19χρονος, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Γερμανία, όπου και νοσηλεύεται».

Στην ίδια ανακοίνωση, η διοίκηση πρόσθεσε: «Βαθιά συγκλονισμένοι από την είδηση, η διοίκηση, οι παίκτες, οι προπονητές και το προσωπικό του συλλόγου εκφράζουν τη συμπαράστασή τους στον Tahirys σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς παλεύει με την ασθένειά του». Ο σύλλογος τόνισε επίσης: «Ο σύλλογος επιθυμεί επίσης να προσφέρει την πλήρη υποστήριξή του στην οικογένειά του και συνεργάζεται με τις ιατρικές Αρχές για να κανονίσει τη μεταφορά του Ταχιρίς στο Νοσοκομείο Μερσί, κοντά στο σπίτι του». Τέλος, επισημάνθηκε ότι «θα παρέχονται ενημερώσεις για την κατάσταση του Τχιρίς σε περίπτωση που υπάρξουν σημαντικές αλλαγές», με τη Μετς να ζητά «να σεβαστούν όλοι την ιδιωτικότητα του Ταχιρίς και της οικογένειάς του».

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (01/01) εκπρόσωπος του γαλλικού υπουργείου Εξωτερικών, έξι Γάλλοι υπήκοοι τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, ενώ οκτώ ακόμη δεν έχουν εντοπιστεί.