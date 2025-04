Ισραήλ: Οι IDF κλιμακώνουν τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας – Τουλάχιστον 30 νεκροί σύμφωνα με παλαιστινιακές Αρχές

Ο στρατός του Ισραήλ εξαπέλυσε νέα χερσαία επίθεση την Παρασκευή (4/4) στην πόλη της Γάζας, κλιμακώνοντας τις επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, όπου η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τουλάχιστον τριάντα νεκρούς.

Οι επιχειρήσεις αυτές δημιουργούν κατάσταση «εξαιρετικά επικίνδυνη» για τους ομήρους που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, προειδοποίησε η Χαμάς.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιμένει από την πλευρά του πως θα εντείνει τη στρατιωτική πίεση ώστε να εξασφαλιστεί κατ’ αυτόν η απελευθέρωση των ισραηλινών κρατούμενων στον θύλακο.

