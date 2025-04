ΗΠΑ: Στον Λευκό Οίκο την Δευτέρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, ανέφερε το Axios την Παρασκευή (4/4), επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Το δημοσίευμα πρόσθεσε ότι αν η επίσκεψη πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί, ο Ισραηλινός ηγέτης θα είναι ο πρώτος ξένος ηγέτης που θα συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αυτοπροσώπως για να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μια συμφωνία για την κατάργηση των δασμών.

