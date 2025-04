Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί και 50 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Κριβιί Ριχ- Έξι παιδιά μεταξύ των θυμάτων

Ρωσικός βομβαρδισμός σε κατοικημένη περιοχή της πόλης Κριβιί Ριχ, στην κεντρική Ουκρανία, προκάλεσε την τον θάνατο τουλάχιστον 14 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων πενήντα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, σε ένα από τα πιο φονικά πλήγματα των τελευταίων εβδομάδων στη χώρα.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος κατάγεται από αυτή τη βιομηχανική πόλη, κατήγγειλε μια ενέργεια που δείχνει ότι η Μόσχα «δεν θέλει εκεχειρία», ενώ οι διπλωματικές διαβουλεύσεις συνεχίζονται από τον Φεβρουάριο για την εξεύρεση λύσης στη σύγκρουση.

«Κάθε επίθεση με πύραυλο και μη επανδρωμένο αεροσκάφος αποδεικνύει ότι η Ρωσία θέλει μόνο πόλεμο. Και μόνο η διεθνής πίεση στη Ρωσία και κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση της Ουκρανίας, της αντιαεροπορικής μας άμυνας και των ένοπλων δυνάμεών μας θα καθορίσουν πότε θα τελειώσει ο πόλεμος», πρόσθεσε ο Ζελένσκι σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

This is the Russian “ceasefire.” While the Russians lie to @POTUS about wanting peace, they are killing children. Ballistics strike. Children killed in Kryvyi Rih. @SteveWitkoff must be happy. pic.twitter.com/Zc5bd81oWx

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κριβιί Ριχ, τον Ολεκσάντρ Βιλκούλ, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν «βαλλιστικό πύραυλο» στο κέντρο κατοικημένης περιοχής.

Ο τελευταίος απολογισμός των αρχών κάνει λόγο για τουλάχιστον 14 νεκρούς, μεταξύ των οποίων έξι παιδιά, και περισσότερους από πενήντα τραυματίες.

«Ο αριθμός των τραυματιών δεν σταματά να αυξάνεται», έγραψε στο Telegram ο Σέρχιι Λίσακ, ο επικεφαλής της διοίκησης της περιφέρειας Ντνιπροπετρόφσκ, όπου βρίσκεται το Κριβιί Ριχ.

His pulse was barely detectable. He was later taken away by ambulance. pic.twitter.com/LTK9qRzZhn

🔴 A heartbreaking scene in Kryvyi Rih: medics resuscitate a young boy after a Russian attack, as his parents watch.

Φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών της Ουκρανίας δείχνουν το χέρι ενός θύματος να προεξέχει από μια κουβέρτα μέσα σε μια λίμνη αίματος, μπροστά από μια πολυκατοικία.

Οι πυροσβέστες έσβησαν πολλές πυρκαγιές στο σημείο και πέντε κτίρια υπέστησαν ζημιές από τον βομβαρδισμό, διευκρίνισε ο υπουργός Εσωτερικών Ιγκόρ Κλιμένκο στο Telegram.

Η πόλη Κριβιί Ριχ βρίσκεται περίπου 80 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου και αποτελεί συχνά στόχος αεροπορικών επιθέσεων από τότε που άρχισε η ρωσική εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022. Περίπου 600.000 άνθρωποι κατοικούσαν στην πόλη πριν από τον πόλεμο.

At least 12 people were killed and over 50 injured after a Russian ballistic missile strike hit a residential area in Kryvyi Rih — President Zelensky’s hometown — on Friday evening.

Rescue teams are rushing to the scene. pic.twitter.com/3SXQW0EuOX

