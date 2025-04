Μεξικό: Ένα κοριτσάκι τριών χρονών είναι το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα της γρίπης των πτηνών

Το πρώτο ανθρώπινο κρούσμα της γρίπης των πτηνών ανακοινώθηκε την Παρασκευή (4/4) στο Μεξικό, στο βόρειο τμήμα της χώρας, όχι μακριά από τις ΗΠΑ, όπου έχουν καταγραφτεί κάπου 70 ανθρώπινα κρούσματα, πέρα από την πανδημία στα ζώα.

Η ασθενής είναι κοριτσάκι τριών ετών: εισήχθη σε νοσοκομείο στην Τορεόν, στην πολιτεία Κοαουίλα, που γειτονεύει με τις ΗΠΑ, εξήγησε η γραμματεία (το υπουργείο) Υγείας, που πρόσθεσε πως το παιδί είναι σε «σοβαρή» κατάσταση.

FIRST HUMAN CASE OF H5N1 BIRD FLU HITS MEXICO — AND IT'S A TODDLER!

A 3-year-old girl in Durango, roughly 140 miles northwest of Zacatecas, tested positive for H5N1 and is now in serious condition in a hospital in Torreón — about 160 miles west of Monterrey.

