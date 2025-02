Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Καμία επικοινωνία πλέον με τις ΗΠΑ για τη γρίπη των πτηνών – Ανησυχία για την εξάπλωση της νόσου

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προειδοποίησε την Τετάρτη (12/2) ότι έχει «περιορισμένες πληροφορίες» για την εξάπλωση της γρίπης των πτηνών στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν σταματήσει τις επαφές με τον οργανισμό αυτόν του ΟΗΕ μετά την ανάληψη της αμερικανικής προεδρίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγο μετά την ορκωμοσία του, ο Τραμπ υπέγραψε διάταγμα για να αποχωρήσουν οι ΗΠΑ από τον ΠΟΥ, τον οποίο είχε επικρίνει έντονα για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την πανδημία Covid-19.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, δήλωσε ενώπιον των δημοσιογράφων ότι η αμερικανική κυβέρνηση λάμβανε μέτρα «που δεν έχουν καμία σχέση με την πρόθεσή της να αποχωρήσει από τον ΠΟΥ, τα οποία όμως φοβόμαστε ότι μπορεί να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην παγκόσμια υγεία».

“The CDC has been ordered to cut off all communications with the World Health Organisation, effective immediately… in compliance with an executive order by President Trump withdrawing the United States from the global organisation.”pic.twitter.com/c1Hv8GNzNA

— Wide Awake Media (@wideawake_media) February 3, 2025