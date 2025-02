Η κυβέρνηση Στάρμερ «συμμερίζεται» την επιθυμία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία

Με ανακοίνωσή του το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών, αναφέρει πως η κυβέρνηση Στάρμερ συμμερίζεται την επιθυμία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και προτεραιότητα για το Λονδίνο είναι να βρεθεί το Κίεβο σε όσο το δυνατόν ισχυρότερη θέση σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις.

On stepping up for Ukraine – we are and we will.

On stepping up for European security – we are and we will.

We are determined to put an end to Putin’s war.

Peace through strength. pic.twitter.com/QgdhDDf89C

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) February 12, 2025