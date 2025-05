Ισραήλ: Ο στρατός ανακοίνωσε πως σκότωσε τον ηγέτη της Χαμάς, Μοχαμάντ Σινουάρ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ του Σαββάτου (31/5) ότι σκότωσε τον Μοχάμεντ Σινουάρ, έναν από τους κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές της Χαμάς στη Γάζα, κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδρομών που πραγματοποιήθηκαν αυτό το μήνα και είχαν ως στόχο την περιοχή γύρω από ένα νοσοκομείο στο νότιο τμήμα της Γάζας.

⚠️ It’s official: Mohammed Sinwar has been eliminated. pic.twitter.com/J2tB6sroJB

Ο Νετανιάχου δήλωσε την Τετάρτη (28/5) ότι ο Σινουάρ σκοτώθηκε, με τον IDF να επιβεβαιώνει τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρεις ημέρες αργότερα.

Ο Μοχάμεντ Σινουάρ ήταν ο νεότερος αδελφός του Γιαχία Σινουάρ, του πρώην ηγέτη της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης και εγκεφάλου της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ. Ο Μοχάμεντ φέρεται να είχε αναλάβει τα ηνία του στρατιωτικού βραχίονα της οργάνωσης μετά τον θάνατο του αδελφού του, Γιαχία.

Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει ούτε διαψεύσει τον θάνατό του. Κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, η παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση δεν επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό τη δολοφονία των διοικητών της τη στιγμή που συνέβαινε, ανακοινώνοντας τον θάνατό τους μόνο εβδομάδες ή ακόμη και μήνες αργότερα, αν το έκανε.

#BREAKING: Mohammed Sinwar, the brother of Yahya Sinwar and a top Hamas commander, has been killed while hiding in a hospital in Khan Yunis.

After Yahya Sinwar’s death, Mohammed took over as head of Hamas’ military wing. He played a central role in planning and directing… pic.twitter.com/U1OMsTNCqo

