Ιράν: Δέκατη ημέρα αιματηρών συγκρούσεων – Ξεπέρασαν τους 70 οι νεκροί

Για δέκατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζονται στο Ιράν οι συγκρούσεις των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας και άλλων σωμάτων ασφαλείας με διαδηλωτές σε δεκάδες πόλεις της χώρας, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων αναφέρουν ότι οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 70.

Παρά την αύξηση του αριθμού των νεκρών και τη σφοδρή αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας απέναντι στους διαδηλωτές τα βίντεο που κυκλοφορούν στο Twitter συνεχίζουν να δείχνουν διαδηλωτές στους δρόμους να φωνάζουν ζητώντας την πτώση του θρησκευτικού κατεστημένου. Διαδηλώσεις γίνονται στην Τεχεράνη, στο Ταμπρίζ, στο Καράι,, στο Κομ, στο Γιαζντ και σε πολλές άλλες ιρανικές πόλεις, μεταδίδει το πρακτορείο Reuters. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ότι η αστυνομία συγκρούεται με «εξεγερμένους» σε μερικές πόλεις και κάνει χρήση δακρυγόνων για να καταστείλει τις διαδηλώσεις.

Be the voice of Iranian men and women. Down with the Islamic Republic. Woman, life, liberty. #MahsaAmini #OpIran #مهسا_امینی #اعتصابات_سراسری pic.twitter.com/Y5IWdakNq0



Τα βίντεο δείχνουν τους διαδηλωτές να φωνάζουν “Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», με τις γυναίκες διαδηλώτριες να καίνε τις μαντήλες τους. Άλλα βίντεο δείχνουν τους διαδηλωτές να φωνάζουν «Θάνατος στο δικτάτορα», εννοώντας τον ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενέι.

Στις κουρδικές πόλεις Σαναντάζ και Σαρντάστ, τα βίντεο έδειξαν τους αστυνομικούς να ανοίγουν πυρ εναντίον των διαδηλωτών. “Οι δρόμοι έγιναν πεδίο μάχης”, δηλώνει ένας διαδηλωτής, ενώ κάποιος άλλος υπόσχεται: «Θα σκοτώσω αυτούς που σκότωσαν την αδερφή μου».

Throughout this video, you can see how Iranian security forces deal with protests by people on the streets for their freedom and rights. The streets have become battlefields.

Video from Tabriz, East Azerbaijan Province (25.09.2022)#مهسا_امینی #MahsaAmini #IranRevolution pic.twitter.com/3KBusJKtVv

— 1500tasvir_en (@1500tasvir_en) September 27, 2022