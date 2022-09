Ιράν: Κατηγορεί τις ΗΠΑ για τις αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις

Καθώς όλο και περισσότερες διαδηλώσεις ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σημειώνονται σε άλλες χώρες του κόσμου, στο Ιράν το υπουργείο εξωτερικών κάλεσε τους πρέσβεις της Βρετανίας και της Νορβηγίας και υπέβαλε επίσημες διαμαρτυρίες για τις αντιδράσεις που σημειώνονται στις χώρες τους, εναντίον του Ιράν.

Διαδηλώσεις υπέρ του κινήματος που είναι σε εξέλιξη στο Ιράν, μετά το θάνατο της νεαρής Μαχσά Αμινί, στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών, οργανώθηκαν σε πολλές χώρες – στον Καναδά, τις ΗΠΑ, τη Χιλή, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία, την Ελλάδα και το Ιράκ.

Σήμερα, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κάλεσε τους πρεσβευτές της Βρετανίας και τη Νορβηγίας για «εξηγήσεις», όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ISNA. Ο Βρετανός πρεσβευτής κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τον «εχθρικό χαρακτήρα» των ιρανόφωνων μέσων ενημέρωσης που εδρεύουν στο Λονδίνο, όπως του ειπώθηκε. Ο Νορβηγός πρεσβευτής κλήθηκε με αφορμή την «παρέμβαση» του προέδρου του κοινοβουλίου της χώρας στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν, όπως αντιστοίχως του ανακοινώθηκε.

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν ξεκίνησαν στις 16 Σεπτεμβρίου, όταν πέθανε η Μαχσά Αμινί, 22 ετών, τρεις ημέρες μετά τη σύλληψή της στην Τεχεράνη, επειδή φορούσε με «ακατάλληλο τρόπο» την μαντήλα της. Η κατηγορία ήταν ότι δεν τηρούσε τον αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα του Ιράν για τις γυναίκες. Είναι οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις που έχουν οργανωθεί στη χώρα μετά από τις διαδηλώσεις του Νοεμβρίου του 2019, οι οποίες προκλήθηκαν από την αύξηση της τιμής της βενζίνης εν μέσω οικονομικής κρίσης. Τότε, είχαν σκοτωθεί 230 άνθρωποι, σύμφωνα με τον επίσημο απολογισμό ή περισσότεροι από 300, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία.

Με βάση τον επίσημο απολογισμό για τις διαδηλώσεις των τελευταίων ημερών, 41 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους – διαδηλωτές και άνδρες των δυνάμεων της τάξης. Ωστόσο, η μη κυβερνητική οργάνωση Iran Human Rights που εδρεύει στο Όσλο κάνει λόγο για τουλάχιστον 54 διαδηλωτές νεκρούς.

Χαρακτηρίζοντας «ταραχές» τις διαδηλώσεις, ο υπερσυντηρητικός πρόεδρος Ραϊσί κάλεσε το Σάββατο «τις αρμόδιες αρχές να ενεργήσουν με αποφασιστικότητα εναντίον εκείνων που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ειρήνη της χώρας και του λαού». Στην ανακοίνωσή του υπογράμμισε ότι «είναι αναγκαίο να γίνει διάκριση μεταξύ των διαδηλώσεων και της διατάραξης της τάξης και της δημόσιας ασφάλειας».

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ, τον «ορκισμένο εχθρό» της χώρας, για τις ταραχές και προειδοποίησε ότι «οι προσπάθειες καταπάτησης της (εθνικής) κυριαρχίας του Ιράν δεν θα μείνουν αναπάντητες». Από την πλευρά του, ο υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχιντί είπε, σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, ότι «αναμένει από τη δικαστική εξουσία να ασκήσει γρήγορα διώξεις στους κυριότερους δράστες των ταραχών» αυτών. Η αστυνομία ανέφερε ότι έχουν συλληφθεί περισσότεροι από 700 άνθρωποι.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Προστασίας των Δημοσιογράφων που εδρεύει στις ΗΠΑ, 17 δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί στο Ιράν από τις 19 Σεπτεμβρίου, ενώ το απόγευμα σήμερα αναμένεται να γίνει ακόμα μία φιλοκυβερνητική διαδήλωση (αντιδιαδήλωση) στην Τεχεράνη.

Tonight, protesters seem to have taken control of parts of the city of Oshnavieh, in Iran’s West Azerbaijan province. #MahsaAmini #iran pic.twitter.com/Wft497BJe6

— Rana Rahimpour (@ranarahimpour) September 23, 2022