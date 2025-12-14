ΗΠΑ: Οι Αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

  • Η αστυνομία του Πρόβιντενς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν. Οι αρχές επιβεβαιώνουν εννέα τραυματίες, εκ των οποίων οι οκτώ είναι κατά πάσα πιθανότητα φοιτητές.
  • Στο βίντεο, ο άνδρας που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης διακρίνεται να απομακρύνεται από την πανεπιστημιούπολη, ντυμένος με σκούρα χρώματα, ενώ το πρόσωπό του δεν φαίνεται καθαρά.
  • Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης, καθώς «δεν είναι γνωστό πώς μπήκε στο κτήριο» ο δράστης. Η επίθεση σημειώθηκε σε αίθουσα διδασκαλίας του πρώτου ορόφου, κοντά στο κτήριο Barus & Holley.
ΗΠΑ: Οι Αρχές δημοσιοποίησαν βίντεο με τον ύποπτο της ένοπλης επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν

Βίντεο από το άτομο που πιστεύεται ότι είναι ο δράστης των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία του Πρόβιντενς, την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες της επίθεσης, τον τρόπο εισόδου του ενόπλου στο κτήριο και την ταυτότητά του, ενώ οι αρχές επιβεβαιώνουν ότι από το περιστατικό τραυματίστηκαν συνολικά εννέα άτομα, εκ των οποίων οι οκτώ είναι κατά πάσα πιθανότητα φοιτητές.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας διακρίνεται ένας άνδρας, ο οποίος πιστεύεται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, να απομακρύνεται από την πανεπιστημιούπολη. Το πρόσωπο του άνδρα δεν φαίνεται καθαρά, καθώς είναι ντυμένος με σκούρα χρώματα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο να φορούσε και μάσκα.

Περιγράφοντας το οπτικό υλικό, διάρκειας μόλις λίγων δευτερολέπτων, ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας, Τίμοθι Ο’Χάρα, ανέφερε πως το βίντεο δείχνει έναν άνδρα που φαίνεται να φορά σκούρο, φαρδύ παντελόνι, σκούρο μπουφάν και πιθανώς πλεκτό σκουφάκι, να περπατά στην οδό Χόουπ και να στρίβει σε μια γωνία, καθώς κατευθύνεται ανατολικά προς την όχθη του ποταμού της πόλης.

Από το βίντεο δεν προκύπτει τι είχε προηγηθεί, ωστόσο αξιωματούχοι είχαν δηλώσει νωρίτερα ότι ο ένοπλος αποχώρησε από το Πανεπιστήμιο Μπράουν μέσω της οδού Χόουπ και φορούσε μαύρα ρούχα. «Προκαταρκτικά, το μόνο που έχουμε είναι ένας ύποπτος που ήταν άνδρας ντυμένος στα μαύρα», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Ο’Χάρα.

Την ίδια στιγμή, η αστυνομία δεν έχει καταφέρει να εξακριβώσει με ποιον τρόπο ο δράστης εισήλθε στο κτήριο. «Δεν είναι γνωστό πώς μπήκε στο κτήριο, αλλά γνωρίζουμε ότι βγήκε από την πλευρά της οδού Χόουπ του συγκροτήματος», ανέφερε ακόμη ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροβολισμοί αναφέρθηκαν κοντά στο κτήριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής και περιλαμβάνει περισσότερα από 100 εργαστήρια, καθώς και δεκάδες αίθουσες και γραφεία, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Μπράουν.

Όπως έγινε γνωστό σε συνέντευξη Τύπου, η επίθεση σημειώθηκε σε αίθουσα διδασκαλίας του πρώτου ορόφου. Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, δήλωσε ότι οι οκτώ από τους τραυματίες είναι, κατά πάσα πιθανότητα, φοιτητές, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν το ένατο άτομο, το οποίο τραυματίστηκε από θραύσματα, ανήκει επίσης στη φοιτητική κοινότητα.

Με πληροφορίες από NBC.

08:16 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

