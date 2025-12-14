ΗΠΑ: Ένοπλη επίθεση στο πανεπιστήμιο Μπράουν του Ρόουντ Άιλαντ – Δύο νεκροί και εννέα τραυματίες, ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Η αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση για τον εντοπισμό του δράστη των πυροβολισμών που σημειώθηκαν στο κάμπους του Πανεπιστημίου Μπράουν, στην πόλη Πρόβιντενς, με δύο φοιτητές να χάνουν τη ζωή τους και εννέα άτομα να τραυματίζονται, εκ των οποίων οι οκτώ είναι, κατά πάσα πιθανότητα, φοιτητές. Σύμφωνα με τις αρχές, το ένατο άτομο τραυματίστηκε από θραύσματα σφαιρών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν ανήκει στη φοιτητική κοινότητα. Οι δρόμοι γύρω από το πανεπιστήμιο παραμένουν κλειστοί, η ασφάλεια στην πόλη έχει ενισχυθεί και ο ύποπτος εξακολουθεί να διαφεύγει.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν από την πρώτη στιγμή την περιοχή, με δεκάδες οχήματα έκτακτης ανάγκης να βρίσκονται στο σημείο για ώρες μετά το περιστατικό. Η αστυνομία συνέχισε το ανθρωποκυνηγητό, ενώ περισσότεροι από 400 αστυνομικοί, μαζί με πράκτορες του FBI, χτενίζουν σπιθαμή προς σπιθαμή την πανεπιστημιούπολη, αναζητώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη, ενώ το όπλο της επίθεσης δεν έχει βρεθεί.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, τόνισε τη σοβαρότητα της κατάστασης, δηλώνοντας σε συνέντευξη Τύπου: «Δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη Πρόβιντενς και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη συμβεί ποτέ». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι «ο δράστης εξακολουθεί να είναι ελεύθερος», επισημαίνοντας πως ο χρόνος είναι κρίσιμος. «Κάθε λεπτό μετράει. Γνωρίζουμε ότι κάθε λεπτό μετράει», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή αρχηγό της αστυνομίας, Τίμοθι Ο’Χάρα, ο ύποπτος δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. «Προκαταρκτικά, το μόνο που έχουμε είναι ένας ύποπτος που ήταν άνδρας ντυμένος στα μαύρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται το άτομο, το οποίο ενδέχεται να φορούσε μάσκα. Ο Ο’Χάρα επιβεβαίωσε ότι από τον χώρο των πυροβολισμών έχουν εντοπιστεί κάλυκες, ωστόσο η αστυνομία δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Παράλληλα, παραμένει άγνωστο το πώς ο δράστης εισήλθε στο κτήριο. «Δεν είναι γνωστό πώς μπήκε στο κτήριο, αλλά γνωρίζουμε ότι βγήκε από την πλευρά της οδού Χόουπ του συγκροτήματος», δήλωσε ο Ο’Χάρα, διευκρινίζοντας ότι οι έρευνες συνεχίζονται σε όλα τα πιθανά σημεία διαφυγής.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στο κτήριο Barus & Holley, ένα επταώροφο συγκρότημα που στεγάζει τη Σχολή Μηχανικής και το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Μπράουν, με περισσότερα από 100 εργαστήρια, δεκάδες αίθουσες και γραφεία. Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου, η επίθεση έλαβε χώρα σε αίθουσα διδασκαλίας του πρώτου ορόφου, χωρίς να είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν μέσα τη στιγμή των πυροβολισμών.

Η πρύτανης του Πανεπιστημίου Μπράουν, Κριστίνα Πάξον, επιβεβαίωσε ότι οι περισσότεροι τραυματίες είναι φοιτητές και περιέγραψε το σοκ που βίωσε η πανεπιστημιακή κοινότητα. «Αυτή είναι η μέρα που όλοι ελπίζουμε να μην έρθει ποτέ, αλλά ήρθε», δήλωσε στους δημοσιογράφους. Λίγο μετά το περιστατικό, η διοίκηση του πανεπιστημίου απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα στους φοιτητές, ζητώντας τους να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο. «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα προς τους περίπου 11.000 φοιτητές του ιδρύματος.

Αρχικά, υπήρξε πληροφορία ότι ένας ύποπτος είχε συλληφθεί, ωστόσο αυτή διαψεύστηκε λίγο αργότερα από τις αρχές. Την ίδια ώρα, για το περιστατικό ενημερώθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος περιορίστηκε να δηλώσει: «Είναι τρομερό», προσθέτοντας πως «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτήν την ώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Το Πανεπιστήμιο Μπράουν βρίσκεται στην περιοχή Κόλετζ Χιλ της Πρόβιντενς, πρωτεύουσας του Ρόουντ Άιλαντ, και διαθέτει εκατοντάδες κτίρια, από αμφιθέατρα και εργαστήρια μέχρι φοιτητικές εστίες. Πρόκειται για ένα από τα οκτώ πανεπιστήμια της κατηγορίας Ivy League, ιδιωτικό και μη κερδοσκοπικό, με περίπου 7.300 προπτυχιακούς και λίγο περισσότερους από 3.000 μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη δεύτερη ημέρα των τελικών εξετάσεων για το φθινοπωρινό εξάμηνο.

Ο κυβερνήτης του Ρόουντ Άιλαντ, Ντάνιελ ΜακΚι, δεσμεύτηκε ότι ο δράστης θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη, δηλώνοντας: «Θα φροντίσουμε να συλλάβουμε το άτομο που προκάλεσε τόσο πόνο σε τόσους ανθρώπους». Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή μέχρι να εντοπιστεί ο ένοπλος.

