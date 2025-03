ΗΠΑ: Ο Μασκ θέλει να μετατρέψει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση σε μια «εμπειρία όπως στο Apple store» – Χαρακτήρισε «αδικία» τις επιθέσεις κατά της Tesla

Ο Έλον Μασκ και η ομάδα του DOGE παρουσίασαν την Πέμπτη ένα φιλόδοξο αλλά και αμφιλεγόμενο σχέδιο για τη μετατροπή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ σε μια «εμπειρία» που θα μοιάζει με αυτή σε ένα διαδικτυακό κατάστημα Apple, κατά τη διάρκεια της πρώτης κοινής συνέντευξής τους στο Fox News.

Μαζί με τον Μασκ εμφανίστηκαν 7 άνδρες που βρίσκονται πίσω από τις προσπάθειες του Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE) των ΗΠΑ, να μειώσει το ομοσπονδιακό προσωπικό και να αντιμετωπίσει τη σπατάλη, τη διαφθορά και την κατάχρηση στον δημόσιο τομέα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που έθιξαν ήταν η απαρχαιωμένη τεχνολογία της κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι συντάξεις των ομοσπονδιακών υπαλλήλων εξακολουθούν να επεξεργάζονται σε χαρτί, μέσα σε ένα παλιό ορυχείο στην Πενσιλβάνια.

Ο Joe Gebbia, συνιδρυτής της Airbnb, ανέφερε στην εκπομπή «Special Report» του Fox News ότι προσχώρησε στην ομάδα του DOGE όταν έμαθε για το ορυχείο, το οποίο χρονολογείται από τη δεκαετία του 1950.

Federal employee retirements are processed using paper, by hand, in an old limestone mine in Pennsylvania. 700+ mine workers operate 230 feet underground to process ~10,000 applications per month, which are stored in manila envelopes and cardboard boxes. The retirement process… pic.twitter.com/dXCTgpAWLs

— Department of Government Efficiency (@DOGE) February 11, 2025