Βίντεο: Η στιγμή που δύο Tesla παραδίδονται στις φλόγες και εκρήγνυνται – Εμπρησμό «βλέπουν» οι Αρχές

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει αυτοκίνητα Tesla σε «μάντρα» με μεταχειρισμένα στο Λας Βέγκας να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και να καίγονται ολοσχερώς. Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από περαστικό, φαίνεται η στιγμή που η φωτιά έχει ξεσπάσει και τα οχήματα καίγονται, ενώ παράλληλα σημειώνονται και μικρές εκρήξεις.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, η επίθεση φέρεται να ήταν στοχευμένη και αφορούσε μόνο στα αυτοκίνητα της Tesla που βρίσκονταν σταθμευμένα στον περιβάλλοντα χώρο της εταιρείας. Όπως ανακοινώθηκε, ύποπτος για τον εμπρησμό είναι ένας άγνωστος άνδρας που η Αστυνομία θεωρεί ότι ήθελε να κάψει και τα τρία αυτοκίνητα Tesla που ήταν σταθμευμένα, όμως τελικά δεν τα κατάφερε και έκαψε μόνο τα δύο.

Μάλιστα, σε άλλο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται κι η στιγμή που ένα τουλάχιστον πυροσβεστικό όχημα σπεύδει για να σβήσει τη φωτιά, την ώρα που σημειώνονται οι εκρήξεις, προφανώς λόγω του ότι οι φλόγες έφτασαν στις μπαταρίες που διαθέτουν τα συγκεκριμένα οχήματα.

Όπως αναφέρει τοπικό μέσο του Λας Βέγκας, την υπόθεση έχει αναλάβει το FBI, καθώς υπάρχει το τελευταίο διάστημα ένα κύμα αντίστοιχων επιθέσεων κατά αντιπροσωπειών της εταιρείας του Έλον Μασκ, στις ΗΠΑ, αλλά και σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Σημειώνεται ότι το FBI έχει αναρτήσει και τηλεφωνικό αριθμό όπου όποιος γνωρίζει κάτι για την επίθεση μπορεί να δώσει πληροφορίες ανώνυμα.

Metro just wrapped up press conference on Las Vegas Tesla facility fire. @LVMPD & the @FBILasVegas are investigating what they are calling a targeted attack. 2 Teslas were set on fire, they believe 3 were shot at. Suspect seen in all black. They are looking for the suspect. FBI… pic.twitter.com/ZQTWhdzw5K

— Joe Moeller (@joemoeller44) March 18, 2025