Μολότοφ και εμπρησμοί κατά της Tesla: Η οργή κατά του Μασκ φουντώνει – Το κύμα επιθέσεων που «σαρώνει» τις ΗΠΑ

Η Tesla βρίσκεται στο επίκεντρο ενός αυξανόμενου κύματος βανδαλισμών και επιθέσεων, καθώς ο Έλον Μασκ έχει αναδειχθεί σε εξέχοντα σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρά τις τελευταίες αναφορές για πιθανή «ρωγμή» στις σχέσεις τους, ενώ παράλληλα έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη, όπως η AfD στην Γερμανία.

Σύμφωνα λοιπόν με αποκλειστικό ρεπορτάζ της Washington Post, οι εμπρησμοί και βανδαλισμοί σε αντιπροσωπείες και σταθμούς φόρτισης αυτοκινήτων Tesla αυξάνονται ραγδαία το τελευταίο διάστημα.

Στο Κολοράντο των ΗΠΑ, η Λούσι Γκρέις Νέλσον, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, επιτέθηκε κατ’ επανάληψη σε αντιπροσωπεία της Tesla στο Λόβλαντ. Σε διάστημα 13 ημερών, πέταξε μολότοφ κατασκευασμένες από μπουκάλια Smirnoff Ice σε ηλεκτρικά οχήματα, έγραψε τη λέξη «Ναζί» στην πινακίδα εισόδου και έβαλε φωτιά κοντά σε ένα Cybertruck.

Επιπλέον, έβαψε με κόκκινο σπρέι στην είσοδο της αντιπροσωπείας το μήνυμα: «Μασκ γ@@@@ι».

Τον Μάρτιο, σε εμπορικό κέντρο της Μασαχουσέτης, άγνωστοι πυρπόλησαν σταθμούς φόρτισης Tesla.

Στο Μέριλαντ, άγνωστοι έγραψαν «Όχι στον Μασκ» σε κτίριο της εταιρείας, συνοδεύοντας το μήνυμα με ένα σύμβολο παρόμοιο με σβάστικα.

Στο Σάλεμ του Όρεγκον, ένας ένοπλος με ημιαυτόματο όπλο τύπου AR επιτέθηκε σε κατάστημα της Tesla τον Φεβρουάριο.

Ο ίδιος, λίγες εβδομάδες νωρίτερα, είχε πετάξει μολότοφ σε σταθμευμένα οχήματα και είχε σπάσει τη βιτρίνα της αντιπροσωπείας, προκαλώντας ζημιές ύψους 500.000 δολαρίων.

Σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα, ο Άνταμ Μάθιου Λάνσκι, ο βασικός ύποπτος, φέρεται να επέστρεψε αργότερα και να άνοιξε πυρ κατά του καταστήματος, με τις σφαίρες να καταλήγουν σε χώρους όπου κανονικά βρίσκονται πελάτες και υπάλληλοι.

Σε απάντηση σε μια φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενός υπερφορτιστή της Tesla, που είχε βανδαλιστεί με σπρέι και τη λέξη «Ναζί» τον περασμένο μήνα, ο επίσημος λογαριασμός της εταιρείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε ότι «θα υποβάλει μήνυση για τον βανδαλισμό στους υπερφορτιστές».

We will press charges for vandalism at Superchargers

Πέρυσι στη Γερμανία, ακτιβιστές της περιβαλλοντικής ομάδας «Volcano Group» έβαλαν φωτιά σε πυλώνα ηλεκτροδότησης κοντά στο εργοστάσιο της Tesla στο Βερολίνο, προκαλώντας γενικευμένη διακοπή ρεύματος στη μονάδα.

Λίγους μήνες αργότερα, περίπου 800 διαδηλωτές αποπειράθηκαν να εισβάλουν στο εργοστάσιο.

Εν τω μεταξύ, η οικονομική κατάσταση της Tesla έχει επιδεινωθεί. Οι πωλήσεις της εταιρείας στην Γερμανία μειώθηκαν κατά 76% τον Φεβρουάριο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ η μετοχή της έχει σημειώσει πτώση άνω του 35% από την ορκωμοσία του Τραμπ.

Ο Ρος Γκέρμπερ, επενδυτής της Tesla, σχολίασε ότι οι επιθέσεις μπορεί να αποτρέψουν τους καταναλωτές να αγοράσουν όχημα από την αυτοκινητοβιομηχανία του Μασκ. «Οι πελάτες μπορεί να μη θέλουν να συνδέονται με τον Έλον και να αντιμετωπίζουν βανδαλισμούς».

Ο Μάθιου Πινάρντ, αρχηγός της αστυνομίας του Λίτλτον στο Κολοράντο, αναφερόμενος στις επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν στην αντιπροσωπεία της Tesla εκεί, δήλωσε: «Είτε είναι πολιτικά υποκινούμενο είτε όχι, ο εμπρησμός και η καταστροφή περιουσίας δεν είναι ο σωστός τρόπος να περάσεις το μήνυμά σου».

Ο Άνταμ Τσόι, ιδιοκτήτης Tesla στην Μασαχουσέτη, βρήκε στο αυτοκίνητό του ένα αυτοκόλλητο με φωτογραφία της ναζιστικής χειρονομίας που είχε κάνει ο Μασκ, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην Ουάσινγκτον αμέσως μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ρώτησε τον ύποπτο γιατί το έκανε, εκείνος απάντησε: «Υπάρχει ελευθερία λόγου».

Damaging the property of others, aka vandalism, is not free speech!

— Elon Musk (@elonmusk) March 4, 2025