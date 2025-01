Έλον Μασκ: Η απάντησή του στις κατηγορίες περί ναζιστικού χαιρετισμού – «Η επίθεση “όλοι είναι ο Χίτλερ” έχει κουράσει»

Η χειρονομία του Ελον Μασκ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στην Capital One Arena για την ορκωμοσία του 47ου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και συγκρίσεις με τον γνωστό ναζιστικό χαιρετισμό.

Ωστόσο, σύμφωνα με έναν από τους κορυφαίους παρατηρητές του αντισημιτισμού, τη ΜΚΟ Anti-Defamation League (ADL), η χειρονομία φάνηκε να εκφράζει περισσότερο ενθουσιασμό παρά κάτι άλλο.

Ο Μασκ απέρριψε τις επικρίσεις για την εν λόγω χειρονομία, χαρακτηρίζοντάς τες ως επίθεση που έχει κουράσει

«Ειλικρινά, χρειάζονται καλύτερα βρώμικα κόλπα. Η επίθεση “όλοι είναι ο Χίτλερ” είναι τόσο κουρασμένη (σ.σ. εννοώντας έχει κουράσει)», έγραψε στην πλατφόρμα X αργά τη Δευτέρα.

Frankly, they need better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025



Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ανέβηκε στη σκηνή της Capital One Arena στην Ουάσινγκτον, καταχειροκροτούμενος από το πλήθος, κουνώντας τα χέρια του και φωνάζοντας «Ναιιιιι». «Θέλω απλώς να πω ευχαριστώ που το κάνατε να συμβεί», είπε στους υποστηρικτές του Τραμπ.

Στη συνέχεια, ο Μασκ χτύπησε με την δεξιά του παλάμη το στήθος του, με τα δάχτυλα ανοιχτά, και έπειτα τέντωσε το δεξί του χέρι προς τα επάνω, διαγώνια, με τα δάχτυλα ενωμένα και την παλάμη στραμμένη προς τα κάτω.

«Αυτό δεν ήταν μία συνηθισμένη νίκη. Ήταν μια διασταύρωση στην πορεία του ανθρώπινου πολιτισμού», είπε. «Αυτό είχε πραγματική σημασία. Ευχαριστώ που το κάνατε να συμβεί! Ευχαριστώ», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια, γύρισε και έκανε την ίδια χειρονομία στο πλήθος πίσω του. «Η καρδιά μου είναι μαζί σας. Χάρη σε εσάς, το μέλλον του πολιτισμού είναι εξασφαλισμένο», είπε καθώς ολοκλήρωσε τη χειρονομία του.

Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena. “Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL — PBS News (@NewsHour) January 20, 2025



Οι χειρονομίες του Μασκ δημοσιεύθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο. «Έκανε ο Ελον Μασκ τον χαιρετισμό Sieg Heil στην ορκωμοσία του Τραμπ;» αναρωτήθηκε η εφημερίδα Jerusalem Post.

Η ADL, που παρακολουθεί τον αντισημιτισμό, διαφώνησε με αυτή την εκτίμηση. «Φαίνεται ότι ο Έλον Μασκ έκανε μία αμήχανη χειρονομία σε μία στιγμή ενθουσιασμού, όχι ναζιστικό χαιρετισμό, αλλά και πάλι εκτιμούμε ότι οι άνθρωποι είναι σε επιφυλακή», ανέφερε η ADL τη Δευτέρα.

This is a delicate moment. It’s a new day and yet so many are on edge. Our politics are inflamed, and social media only adds to the anxiety. It seems that @elonmusk made an awkward gesture in a moment of enthusiasm, not a Nazi salute, but again, we appreciate that people are on… — ADL (@ADL) January 20, 2025



Η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, βουλευτής των Δημοκρατικών από τη Νέα Υόρκη, επιτέθηκε στην ADL: «Για να το ξεκαθαρίσουμε, υπερασπίζεστε έναν χαιρετισμό Heil Hitler που πραγματοποιήθηκε και επαναλήφθηκε για έμφαση και σαφήνεια. Οι άνθρωποι μπορούν πλέον να σταματήσουν να σας ακούν ως αξιόπιστη πηγή πληροφοριών. Δουλεύετε για αυτούς. Ευχαριστώ που το κάνατε αυτό ξεκάθαρο σε όλους».

Just to be clear, you are defending a Heil Hitler salute that was performed and repeated for emphasis and clarity. People can officially stop listening to you as any sort of reputable source of information now. You work for them. Thank you for making that crystal clear to all. https://t.co/0gLdMCU3UV — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) January 21, 2025



Λίγο μετά την ομιλία του, ο Μασκ ανέβασε ένα βίντεο από το Fox στην πλατφόρμα X, στο οποίο εμφανίζεται να έχει κοπεί από το μοντάζ το στιγμιότυπο από το βήμα όταν έκανε την πρώτη χειρονομία, ενώ ήταν στραμμένος προς τις κάμερες. «Το μέλλον είναι τόσο συναρπαστικό», έγραψε ο Μασκ πάνω από το βίντεο.

The future is so exciting!! https://t.co/TjuDeRNaul — Elon Musk (@elonmusk) January 20, 2025



Εκπρόσωποι του Τραμπ δεν απάντησαν άμεσα σε αιτήματα για σχόλια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μασκ έχει υποστηρίξει το ακροδεξιό κόμμα «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD), το οποίο αντιτίθεται στη μετανάστευση και το Ισλάμ, και το οποίο έχει χαρακτηριστεί ακροδεξιό εξτρεμιστικό από τις γερμανικές υπηρεσίες ασφαλείας, για τις επερχόμενες εθνικές εκλογές.

Είχε επίσης φιλοξενήσει μία διαδικτυακή συζήτηση στην πλατφόρμα Χ με την επικεφαλής του κόμματος, Άλις Βάιντελ, νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Τότε, ιδιαίτερη αίσθηση είχε προκαλέσει η δήλωση της Βάιντελ ότι ο Χίτλερ ήταν «κομμουνιστής, σοσιαλιστής».

AfD leader Alice Weidel: “Hitler was a communist. He considered himself as a socialist. They nationalized all the private companies and asked for huge taxes. The biggest success of our country was to label Adolf Hitler as a conservative or a libertarian, he was not. He was a… pic.twitter.com/0GrZSYnV4Q — Ian Miles Cheong (@stillgray) January 10, 2025



«Στο τρίτο Ράιχ, οι σοσιαλιστές εθνικοποίησαν τη βιομηχανία, επέβαλαν τεράστιους φόρους και χρηματοδότησαν ιδιωτικές εταιρείες. Εμείς, ως ελευθεριακό και συντηρητικό κόμμα, είμαστε το ακριβώς αντίθετο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από: Guardian, Reuters