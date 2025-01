Έλον Μασκ: Συζήτηση στο «X» με την αρχηγό του ακροδεξιού AfD, Άλις Βάιντελ – «Ο Χίτλερ ήταν κομμουνιστής»

Μια ζωντανή, αλλά γεμάτη εντάσεις, συζήτηση στο Χ (πρώην Twitter) πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Έλον Μασκ και της Άλις Βάιντελ, αρχηγού του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας AfD. Κατά τη διάρκειά της, οι δύο συνομιλητές ανέλυσαν θέματα που άγγιζαν τη Γερμανία, τη Μέση Ανατολή, την πολιτική ιστορία της χώρας, αλλά και το μέλλον της ανθρωπότητας με αποστολές στον Άρη.

Στην έναρξη της κουβέντας, ο Μασκ δήλωσε πως «οι Γερμανοί πρέπει να υποστηρίξουν το AfD γιατί μόνο αυτό μπορεί να σώσει τη χώρα».

Η Άλις Βάιντελ, απαντώντας, εξαπέλυσε δριμεία κριτική κατά της Άνγκελα Μέρκελ. «Η Μέρκελ κατέστρεψε τη χώρα. Άνοιξε τα σύνορα στους λαθρομετανάστες, κατέστρεψε τη βιομηχανία και επικεντρώθηκε μόνο στην ενέργεια. Πρέπει να ενισχύσουμε την πυρηνική μας δύναμη και την τεχνολογία μας», τόνισε.

ELON MUSK: “Only AfD can save Germany. You must vote for change. I am strongly recommending that people vote for AfD.” pic.twitter.com/GleOe1GS9T

