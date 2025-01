Σάλος με τον Έλον Μασκ στη Γερμανία: Ακτιβιστές προέβαλαν το σύνθημα «Heil Tesla» στο εργοστάσιο του Βρανδεμβούργου – Υπόσχονται παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον

Οι γερμανικές Αρχές διερευνούν την προβολή εικόνων στην εξωτερική πρόσοψη του εργοστασίου της Tesla στο Γκρίνχαϊντε του Βρανδεμβούργου, κοντά στο Βερολίνο, οι οποίες απεικόνιζαν τον Έλον Μασκ να κάνει χαιρετισμό που παραπέμπει σε ναζιστικό.

Η προβολή πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης, με την εικόνα του Μασκ να συνοδεύεται από τη λέξη «Heil» (χαίρε).

Η φράση που σχηματίστηκε, «Heil Tesla», αποτέλεσε παραλλαγή του «Heil Hitler», της φράσης που χρησιμοποιούνταν την εποχή του Αδόλφου Χίτλερ μαζί με τον ναζιστικό χαιρετισμό.

Το περιστατικό συνέπεσε με τις συζητήσεις γύρω από την εμφάνιση του Μασκ σε εκδήλωση για την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ ως Προέδρου των ΗΠΑ, όπου ο Μασκ φέρεται να έκανε δύο φορές την ίδια χειρονομία, που σχολιάστηκε ως πιθανός ναζιστικός χαιρετισμός, προκαλώντας αντιδράσεις.

Billionaire Elon Musk gave what appeared to be a fascist salute Monday while making a speech at the post-inauguration celebration for President Donald Trump at the Capital One Arena.

“Some elections are important, some are not. But this one, this one really mattered and I just… pic.twitter.com/K8Fo0sdozL

— PBS News (@NewsHour) January 20, 2025